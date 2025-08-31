Відео
Головна Медцентр Відомі ліки для серця підвищують ризик смерті у жінок, — вчені

Відомі ліки для серця підвищують ризик смерті у жінок, — вчені

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 18:14
Бета-блокатори підвищують ризик смерті у жінок — дослідження
Пігулки. Ілюстративне фото: Freepik

Нові дослідження показали, що поширені ліки після серцевого нападу, не ефективні для лікування жінок та навіть можуть призвести до смерті. Йдеться про бета-блокатори.

Про це свідчать дані великого клінічного дослідження, представленого на Конгресі Європейського товариства кардіологів у Мадриді, пише CNN.

Читайте також:

Бета-блокатори підвищують ризик смерті у деяких жінок

За даними дослідження, жінки з незначним ураженням серця після інфаркту, які приймали бета-блокатори, значно частіше стикалися з повторним серцевим нападом або госпіталізацією через серцеву недостатність. Крім того, вони майже утричі частіше помирали порівняно з тими, хто не отримував цей препарат.

Дослідження стало частиною масштабного проєкту REBOOT, в якому протягом майже чотирьох років спостерігали за 8505 пацієнтами у 109 лікарнях Іспанії та Італії.

Провідний автор дослідження доктор Борха Ібаньєс, науковий директор Національного центру серцево-судинних досліджень у Мадриді наголосив, що стосуються лише пацієнток із фракцією викиду лівого шлуночка понад 50%. Для жінок і чоловіків із фракцією нижче 40% препарат і надалі лишається стандартом лікування, адже знижує ризик аритмій і повторних нападів.

Крім того, кардіолог із Денвера Ендрю Фрімен, який не брав участі в дослідженні, підкреслив, що бета-блокатори мають і серйозні побічні ефекти.

"Ці препарати можуть призвести до зниження артеріального тиску, уповільнення серцевого ритму, еректильної дисфункції, втоми та перепадів настрою. Щоразу, коли ми використовуємо ці препарати, нам доводиться зважувати ризик і користь. Стать значною мірою впливає на реакцію людей на ліки. У багатьох випадках у жінок серце менше. Вони більш чутливі до препаратів від тиску. Частково це може пояснюватися розміром, а частково — іншими факторами, які нам ще належить повністю зрозуміти", — наголосив він.

Попри це, близько 80% пацієнтів у США, Європі та Азії все ще отримують бета-блокатори, адже медичні протоколи й надалі їх рекомендують. Водночас інше дослідження, опубліковане у The Lancet, показало, що для пацієнтів із фракцією викиду від 40% до 50% раннє застосування бета-блокаторів приносить користь.

Нагадаємо, вчені назвали причини, чому саме влітку відбувся новий спалах COVID-19.

А також очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в Україні налічується понад 200 рідкісних хвороб.

ліки жінки дослідження серцевий напад смертність
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
