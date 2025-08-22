Скільки рідкісних хвороб виявлено в Україні

Віктор Ляшко. Фото: РБК-Україна

В Україні зафіксовано понад 200 орфанних (рідкісних) хвороб. Держава надає ліки таким людям безкоштовно.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає "Укрінформ".

Скільки дітей хворіє на ахондроплазію

Міністр розповів, що під час підготовки бюджету на наступний рік МОЗ у межах визначених сум закладає кошти на лікування таких хвороб.

Станом на сьогодні на обліку в Україні стоїть 134 хворих на ахондроплазію (генетичне захворювання, що характеризується порушеннями росту кісток та хрящів, — ред.) дитини. Вартість лікування для них становить 1,7 млрд грн.

"Коли ми говоримо про орфанні захворювання, ми повинні розуміти, що йдеться про досить дороговартісні інноваційні ліки. У нас орфанних захворювань понад 200, і ми розуміємо, про які суми йдеться, коли говоримо про покриття лікуванням всіх орфанних захворювань", — сказав очільник МОЗ.

Виявити таке захворювання можна за допомогою неонатального скринінгу, який безкоштовно роблять у пологовому будинку.

"Кожна дитинка, яка в нас в країні народжується, здає суху краплю крові, яка досліджується на наявність орфанних захворювань. Надалі ми у разі виявлення цих захворювань забезпечуємо лікування", — сказав Ляшко.

