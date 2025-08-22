Видео
Главная Медцентр В Украине зафиксировано более 200 редких болезней, — Ляшко

В Украине зафиксировано более 200 редких болезней, — Ляшко

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 17:25
Сколько редких болезней обнаружено в Украине
Виктор Ляшко. Фото: РБК-Украина

В Украине зафиксировано более 200 орфанных (редких) болезней. Государство предоставляет лекарства таким людям бесплатно.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству, передает "Укрінформ".

Министр рассказал, что при подготовке бюджета на следующий год Минздрав в пределах определенных сумм закладывает средства на лечение таких болезней.

По состоянию на сегодня на учете в Украине стоит 134 больных ахондроплазией (генетическое заболевание, характеризующееся нарушениями роста костей и хрящей. — Ред.). Стоимость лечения для них составляет 1,7 млрд грн.

"Когда мы говорим об орфанных заболеваниях, мы должны понимать, что речь идет о достаточно дорогостоящих инновационных лекарствах. У нас орфанных заболеваний более 200, и мы понимаем, о каких суммах идет речь, когда говорим о покрытии лечением всех орфанных заболеваний", — сказал глава Минздрава.

Выявить такое заболевание можно с помощью неонатального скрининга, который бесплатно делают в роддоме.

"Каждый ребенок, который у нас в стране рождается, сдает сухую каплю крови, которая исследуется на наличие орфанных заболеваний. В дальнейшем мы в случае выявления этих заболеваний обеспечиваем лечение", — сказал Ляшко.

Напомним, в Украине растет количество больных COVID-19.

Во Львовской области уже зарегистрировали первую смерть от COVID-19.

Мы сообщали, что новый невероятно опасный штамм этой болезни уже в Одесской области.

