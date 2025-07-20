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Ветераны могут бесплатно лечить зубы — куда обращаться

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 21:45
Стоматологическая помощь ветеранам — перечень бесплатных услуг
Военный на приеме у стоматолога. Фото: Армія Inform

Ветераны и ветеранки имеют право на бесплатное стоматологическое лечение и протезирование в медицинских учреждениях. Услуги доступны независимо от места жительства или регистрации.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

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Какими бесплатными услугами могут воспользоваться ветераны

В министерстве рассказали, что ветераны и ветеранки могут получить бесплатные услуги в медицинских учреждениях, которые заключили договоры с НСЗУ.

Перечень бесплатных услуг включает:

  • первичный осмотр и консультацию;
  • рентген-диагностику;
  • лечение кариеса и его осложнений;
  • терапию травматических и нетравматических повреждений;
  • анатомическое восстановление зубов;
  • удаление зубов и зубного камня;
  • шинирование;
  • обезболивание;
  • экстренную стоматологическую помощь;
  • безбарьерный доступ к услугам.

Отмечается, что количество услуг и пролеченных зубов определяет врач, учитывая индивидуальные потребности, в пределах суммы до 24 952 грн.

Как получить услуги бесплатно

Для того, чтобы воспользоваться всеми вышеупомянутыми услугами бесплатно, нужно обратиться в медучреждение, которое имеет договор с НСЗУ и заполнить заявление. Также нужно предъявить оригиналы паспорта, идентификационного кода и удостоверения, подтверждающего статус (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, военнослужащего).

Услуги зубопротезирования доступны в 45 медучреждениях Украины, имеющих договор с НСЗУ по этому направлению. Весь перечень по ссылке.

Напомним, в 2025 году государственная программа "Доступні ліки" претерпела расширение. В перечень бесплатных или частично оплачиваемых медикаментов добавили препараты, учитывающие потребности военнослужащих.

Также глава НСЗУ Наталья Гусак во время пресс-конференции заявила, что "Доступні ліки" остаются одним из ключевых инструментов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки пациентов с хроническими заболеваниями.

здоровье ветераны военные врачи стоматолог
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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