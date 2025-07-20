Стоматологическая помощь ветеранам — перечень бесплатных услуг

Ветераны могут бесплатно лечить зубы — куда обращаться
Ветераны и ветеранки имеют право на бесплатное стоматологическое лечение и протезирование в медицинских учреждениях. Услуги доступны независимо от места жительства или регистрации.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Какими бесплатными услугами могут воспользоваться ветераны
В министерстве рассказали, что ветераны и ветеранки могут получить бесплатные услуги в медицинских учреждениях, которые заключили договоры с НСЗУ.
Перечень бесплатных услуг включает:
- первичный осмотр и консультацию;
- рентген-диагностику;
- лечение кариеса и его осложнений;
- терапию травматических и нетравматических повреждений;
- анатомическое восстановление зубов;
- удаление зубов и зубного камня;
- шинирование;
- обезболивание;
- экстренную стоматологическую помощь;
- безбарьерный доступ к услугам.
Отмечается, что количество услуг и пролеченных зубов определяет врач, учитывая индивидуальные потребности, в пределах суммы до 24 952 грн.
Как получить услуги бесплатно
Для того, чтобы воспользоваться всеми вышеупомянутыми услугами бесплатно, нужно обратиться в медучреждение, которое имеет договор с НСЗУ и заполнить заявление. Также нужно предъявить оригиналы паспорта, идентификационного кода и удостоверения, подтверждающего статус (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, военнослужащего).
Услуги зубопротезирования доступны в 45 медучреждениях Украины, имеющих договор с НСЗУ по этому направлению. Весь перечень по ссылке.
Напомним, в 2025 году государственная программа "Доступні ліки" претерпела расширение. В перечень бесплатных или частично оплачиваемых медикаментов добавили препараты, учитывающие потребности военнослужащих.
Также глава НСЗУ Наталья Гусак во время пресс-конференции заявила, что "Доступні ліки" остаются одним из ключевых инструментов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки пациентов с хроническими заболеваниями.
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