Програма "Доступні ліки" продовжує розширюватися попри війну — НСЗУ

Наталія Гусак. Фото: Facebook Наталії Гусак

"Доступні ліки" залишаються одним із ключових інструментів профілактики серцево-судинних захворювань та підтримки пацієнтів із хронічними недугами. Програма діє в Україні вже понад сім років.

Про це заявила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак на пресконференції на тему "Інструменти для забезпечення пацієнтів доступними ліками" у вівторок, 15 липня.

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Програма "Доступні ліки" продовжує розширюватися попри війну

За її словами, завдяки програмі мільйони українців мають змогу отримувати необхідні медикаменти безоплатно або з мінімальною доплатою. Це значно знижує фінансове навантаження на родини, особливо в умовах війни та економічної нестабільності.

"Держава, попри війну, попри фінансове становище, завжди дбає про те, щоб обсяг програми — тобто кошти — і самі напрямки, тобто лікарські засоби та препарати, розширювалися", — підкреслила Гусак.

У НСЗУ також наголосили, що в пріоритеті залишаються препарати від серцево-судинних захворювань, діабету та астми, які найчастіше призначаються лікарями в рамках програми.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи відчули вони зниження цін в аптеках.

Крім того, в Україні змінили правила продажу препарату налбуфін. Тепер цей медикамент можна отримати виключно за електронним рецептом.