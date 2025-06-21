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Головна Медцентр МОЗ змінило правила продажу кількох препаратів — назви

МОЗ змінило правила продажу кількох препаратів — назви

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Дата публікації: 21 червня 2025 18:32
Налбуфін купити в Україні можна тепер виключно за електронним рецептом — але є виняток
Фармацевт в аптеці. Ілюстративне фото: Freepik
Ключові моменти Налбуфін за рецептом

В Україні оновили правила відпуску препарату налбуфін. Тепер його можна отримати виключно за електронним рецептом.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) у суботу, 21 червня.

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Налбуфін за рецептом

У МОЗ зазначили, що на початку 2025 року Держлікслужба провела перевірку аптек і виявила системну проблему — відсутність паперових рецептів, за якими відпускали препарат.

"Це вказує на ризик безрецептурного продажу, що є порушенням закону", — йдеться у повідомленні.

В міністерстві наголосили, що виняток у нових правилах зробили лише для аптек у прифронтових районах або в зонах бойових дій — там дозволено використання паперових рецептів до завершення воєнного стану + 3 місяці після. Такі рецепти аптеки мають зберігати 3 роки.

Зміни стосуються препаратів, що класифікуються за кодом АТС N02AF:

  • налбуфін,
  • буторфанол,
  • диналбуфін себакат.

У МОЗ додали, що в 2023 році в Україні було виписано 2 595 електронних рецептів на налбуфін, однак із них було погашено лише 341. У 2024 році кількість е-рецептів суттєво зросла — до 4 987, з яких погашено 794.

Крім того, зафіксовано суттєве зростання виробництва та продажу препарату. Обсяг виробництва налбуфіну у 2024 році збільшився на 43,4% у порівнянні з 2021 роком, а рівень продажу зріс на 37,1%.

"Впровадження електронного рецепта — це логічний і необхідний крок до прозорого контролю препаратів, які можуть спричиняти залежність", — підсумували у міністерстві.

Раніше ми писали, що назальні спреї ефективно усувають нежить і закладеність носа, однак надмірне або безконтрольне їх застосування може спричинити серйозні ускладнення. 

Нагадаємо, уряд спільно з МОЗ і аптечними мережами зменшив ціни на базові медпрепарати на 27%, починаючи з лютого 2025 року.

МОЗ здоров'я ліки медицина аптеки е-рецепт
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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