Налбуфин купить в Украине можно теперь исключительно по электронному рецепту — но есть исключение

Фармацевт в аптеке. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине обновили правила отпуска препарата налбуфин. Теперь его можно получить исключительно по электронному рецепту.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины (Минздрава) в субботу, 21 июня.

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Налбуфин по рецепту

В Минздраве отметили, что в начале 2025 года Гослекслужба провела проверку аптек и обнаружила системную проблему — отсутствие бумажных рецептов, по которым отпускали препарат.

"Это указывает на риск безрецептурной продажи, что является нарушением закона", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что исключение в новых правилах сделали только для аптек в прифронтовых районах или в зонах боевых действий — там разрешено использование бумажных рецептов до завершения военного положения + 3 месяца после. Такие рецепты аптеки должны хранить 3 года.

Изменения касаются препаратов, классифицируемых по коду АТС N02AF:

налбуфин,

буторфанол,

диналбуфин себакат.

В Минздраве добавили, что в 2023 году в Украине было выписано 2 595 электронных рецептов на налбуфин, однако из них было погашено только 341. В 2024 году количество е-рецептов существенно возросло — до 4 987, из которых погашено 794.

Кроме того, зафиксирован существенный рост производства и продаж препарата. Объем производства налбуфина в 2024 году увеличился на 43,4% по сравнению с 2021 годом, а уровень продаж вырос на 37,1%.

"Внедрение электронного рецепта — это логичный и необходимый шаг к прозрачному контролю препаратов, которые могут вызывать зависимость", — подытожили в министерстве.

Ранее мы писали, что назальные спреи эффективно устраняют насморк и заложенность носа, однако чрезмерное или бесконтрольное их применение может вызвать серьезные осложнения.

Напомним, правительство совместно с Минздравом и аптечными сетями уменьшило цены на базовые медпрепараты на 27%, начиная с февраля 2025 года.