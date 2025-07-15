Программа "Доступные лекарства" продолжает расширяться несмотря на войну — НСЗУ

В НСЗУ анонсировали расширение программы "Доступные лекарства"
"Доступные лекарства" остаются одним из ключевых инструментов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки пациентов с хроническими недугами. Программа действует в Украине уже более семи лет.
Об этом заявила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак на пресс-конференции на тему "Инструменты для обеспечения пациентов доступными лекарствами" во вторник, 15 июля.
Программа "Доступные лекарства" продолжает расширяться несмотря на войну
По ее словам, благодаря программе миллионы украинцев имеют возможность получать необходимые медикаменты бесплатно или с минимальной доплатой. Это значительно снижает финансовую нагрузку на семьи, особенно в условиях войны и экономической нестабильности.
"Государство, несмотря на войну, несмотря на финансовое положение, всегда заботится о том, чтобы объем программы — то есть средства — и сами направления, то есть лекарственные средства и препараты, расширялись", — подчеркнула Гусак.
В НСЗУ также отметили, что в приоритете остаются препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и астмы, которые чаще всего назначаются врачами в рамках программы.
Напомним, что ранее Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, почувствовали ли они снижение цен в аптеках.
Кроме того, в Украине изменили правила продажи препарата налбуфин. Теперь этот медикамент можно получить исключительно по электронному рецепту.
Читайте Новини.LIVE!