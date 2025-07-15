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В НСЗУ анонсировали расширение программы "Доступные лекарства"

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 15:40
Программа "Доступные лекарства" продолжает расширяться несмотря на войну — НСЗУ
Наталья Гусак. Фото: Facebook Натальи Гусак

"Доступные лекарства" остаются одним из ключевых инструментов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки пациентов с хроническими недугами. Программа действует в Украине уже более семи лет.

Об этом заявила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак на пресс-конференции на тему "Инструменты для обеспечения пациентов доступными лекарствами" во вторник, 15 июля.

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Программа "Доступные лекарства" продолжает расширяться несмотря на войну

По ее словам, благодаря программе миллионы украинцев имеют возможность получать необходимые медикаменты бесплатно или с минимальной доплатой. Это значительно снижает финансовую нагрузку на семьи, особенно в условиях войны и экономической нестабильности.

"Государство, несмотря на войну, несмотря на финансовое положение, всегда заботится о том, чтобы объем программы — то есть средства — и сами направления, то есть лекарственные средства и препараты, расширялись", — подчеркнула Гусак.

В НСЗУ также отметили, что в приоритете остаются препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и астмы, которые чаще всего назначаются врачами в рамках программы.

Напомним, что ранее Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, почувствовали ли они снижение цен в аптеках.

Кроме того, в Украине изменили правила продажи препарата налбуфин. Теперь этот медикамент можно получить исключительно по электронному рецепту.

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Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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