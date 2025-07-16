Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр НСЗУ врахувала потреби бійців — що зміниться в "Доступних ліках"

НСЗУ врахувала потреби бійців — що зміниться в "Доступних ліках"

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 22:54
Програму "Доступні ліки" розширили - що відомо
Наталья Гусак. Фото: Facebook Натальї Гусак

У 2025 році державна програма "Доступні ліки" зазнала розширення. До переліку безоплатних або частково оплачуваних медикаментів додали препарати, що враховують потреби військовослужбовців.

Про це повідомила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Реклама
Читайте також:

Програму "Доступні ліки" розширили

Питання медичного забезпечення захисників та захисниць України стало темою обговорення за участі голови Національної служби здоров’я України Наталії Гусак. Вона підтвердила, що держава не планує створювати окрему програму для ветеранів, однак активно враховує їхні потреби під час розширення вже існуючої урядової ініціативи "Доступні ліки".

"Наші захисники часто мають проблеми з суглобами, хронічні захворювання, отримані внаслідок поранень. Це не тільки серцево-судинні хвороби, але й інші серйозні стани", — зазначила Гусак.

Саме тому в оновлену програму на 2025 рік вже включено більшість препаратів, які відповідають типовим потребам ветеранів — зокрема ліки для лікування опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи та інших ускладнень.

За словами Гусак, держава свідомо не створює окрему програму для цієї категорії, а натомість інтегрує необхідні препарати у вже діючий механізм.

"Ми вивчаємо потреби і доєднуємо ці препарати до програми "Доступні ліки", — пояснила вона.

Раніше голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак під час пресконференції заявила, що "Доступні ліки" залишаються одним із ключових інструментів профілактики серцево-судинних захворювань та підтримки пацієнтів із хронічними недугами. 

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи відчули вони зниження цін в аптеках.

здоров'я ліки військові медицина Доступні ліки
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації