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Главная Медцентр НСЗУ учла нужды бойцов — что изменится в "Доступных лекарствах"

НСЗУ учла нужды бойцов — что изменится в "Доступных лекарствах"

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 22:54
Программу "Доступные лекарства" расширили - что известно
Наталья Гусак. Фото: Facebook Натальи Гусак

В 2025 году государственная программа "Доступные лекарства" претерпела расширение. В перечень бесплатных или частично оплачиваемых медикаментов добавили препараты, учитывающие потребности военнослужащих.

Об этом сообщила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Программу "Доступные лекарства" расширили

Вопрос медицинского обеспечения защитников и защитниц Украины стал темой обсуждения с участием главы Национальной службы здоровья Украины Натальи Гусак. Она подтвердила, что государство не планирует создавать отдельную программу для ветеранов, однако активно учитывает их потребности при расширении уже существующей правительственной инициативы "Доступные лекарства".

"Наши защитники часто имеют проблемы с суставами, хронические заболевания, полученные в результате ранений. Это не только сердечно-сосудистые болезни, но и другие серьезные состояния", — отметила Гусак.

Именно поэтому в обновленную программу на 2025 год уже включено большинство препаратов, которые соответствуют типичным потребностям ветеранов - в частности лекарства для лечения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и других осложнений.

По словам Гусак, государство сознательно не создает отдельную программу для этой категории, а вместо этого интегрирует необходимые препараты в уже действующий механизм.

"Мы изучаем потребности и присоединяем эти препараты к программе "Доступные лекарства", — пояснила она.

Ранее глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак во время пресс-конференции заявила, что "Доступные лекарства" остаются одним из ключевых инструментов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки пациентов с хроническими недугами.

Напомним, что ранее Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, почувствовали ли они снижение цен в аптеках.

здоровье лекарства военные медицина Доступные лекарства
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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