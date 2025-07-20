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Головна Медцентр Ветерани можуть безкоштовно лікувати зуби — куди звертатись

Ветерани можуть безкоштовно лікувати зуби — куди звертатись

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 21:45
Стоматологічна допомога ветеранам — перелік безкоштовних послуг
Військовий на прийомі у стоматолога. Фото: Армія Inform

Ветерани та ветеранки мають право на безоплатне стоматологічне лікування й протезування у медичних закладах. Послуги доступні незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України

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Якими безкоштовними послугами можуть скористатися ветерани

У міністерстві розповіли, що ветерани та ветеранки можуть отримати безкоштовні послуги у медичних закладах, які уклали договори з НСЗУ. 

Перелік безкоштовних послуг включає:

  • первинний огляд та консультацію;
  • рентген-діагностику;
  • лікування карієсу та його ускладнень;
  • терапію травматичних та нетравматичних ушкоджень;
  • анатомічне відновлення зубів;
  • видалення зубів та зубного каменю;
  • шинування;
  • знеболення;
  • екстрену стоматологічну допомогу;
  • безбар’єрний доступ до послуг.

Зазначається, що кількість послуг і пролікованих зубів визначає лікар, враховуючи індивідуальні потреби, у межах суми до 24 952 грн.

Як отримати послуги безкоштовно

Для того, аби скористатися усіма вищезазначеними послугами безкоштовно, потрібно звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ та заповнити заяву. Також потрібно пред'явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує  статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця).

Послуги зубопротезування доступні у 45 медзакладах України, що мають договір із НСЗУ за цим напрямом. Весь перелік за посиланням

Нагадаємо, у 2025 році державна програма "Доступні ліки" зазнала розширення. До переліку безоплатних або частково оплачуваних медикаментів додали препарати, що враховують потреби військовослужбовців.

Також голова НСЗУ Наталія Гусак під час пресконференції заявила, що "Доступні ліки" залишаються одним із ключових інструментів профілактики серцево-судинних захворювань та підтримки пацієнтів із хронічними недугами. 

здоров'я ветерани військові лікарі стоматолог
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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