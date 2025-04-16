По плану тренировок ВОЗ ученые разморозили мамонта и началась эпидемия, с которой боролись ученые

Иллюстративное изображение мамонтов. Фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела международное исследование по противостоянию вспышке "мамонтовой оспы". К счастью, это вымышленная эпидемия, но она вполне может произойти, ведь подобная болезнь уже была.

О необычном эксперименте ученых информирует The Telegraph.

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Что за вымышленная эпидемия

Среди участников двухдневной симуляции были представители Дании, Сомали, Катара, Германии, Саудовской Аравии и Украины. США и Китай не участвовали.

ВОЗ решила проверить, как представители 15 стран будут реагировать на новейшие эпидемии. Для примера взяли ситуацию, когда археологи раскопали тушу мамонта, хорошо сохранившуюся во льдах Арктики, а после размораживания вирусы вызвали инфекцию среди ученых с последующим распространением по планете.

Интересно, что вспышка вымышленного для тренировок вируса "Mammothpox" вполне похожа на натуральную оспу (которая убила примерно полмиллиарда людей за столетие до того, как была уничтожена в 1980 году).

"Научные исследования показали, что древние вирусы могут оставаться жизнеспособными в вечной мерзлоте в течение тысяч лет. Оттаивание вечной мерзлоты из-за изменения климата вызвало беспокойство относительно потенциального высвобождения патогенов, ранее неизвестных современной медицине", — говорится в информации ВОЗ.

Как прошли учения по противостоянию эпидемии

Согласно регламенту тренировки, каждая страна получила "маленький кусочек пазла", чтобы проверить, насколько хорошо они будут делиться информацией и сотрудничать для сдерживания распространения вируса.

В Катаре сообщили, что вирус распространяется через большие социальные собрания и на рабочих местах, тогда как в Уганде все 22 случая заболевания связаны с "домашней передачей".

Хотя учения проводились в течение двух дней, но моделировали первые три недели вспышки. На второй день учений участникам сообщили, что прогресс в сдерживании вируса мешает политика и различные стратегии противостояния вирусу между государствами.

Некоторые страны ввели "строгий пограничный контроль, запретили все международные прибытия и ограничили внутреннее передвижение", говорится в документе. Другие поддерживали "открытые границы с минимальными ограничениями", вместо этого полагаясь на "отслеживание контактов, изоляцию и карантинные мероприятия".

Во время симуляции представители здравоохранения из каждой из стран-участниц присоединились к звонкам Zoom, чтобы поделиться подробностями о том, как разворачивалась вспышка в их соответствующих городах и обсудить, как реагировать.

"Некоторые страны были очень строгими в отношении контроля на границе, а в некоторых случаях очень близкие соседние страны были очень раскованными, поэтому во время звонков мы могли обсудить, как мы можем гармонизировать эти подходы", — сказал доктор Скотт Дауэлл, старший советник ВОЗ.

В конце концов страны, участвовавшие в исследованиях против оспы мамонта, в конце концов смогли объединиться, чтобы сдержать вирус, но настоящая вспышка оказалась бы гораздо сложнее, признала ВОЗ.

Насколько реален подобный сценарий

Ученые напоминают, что в вечной мерзлоте Арктики похоронено более 10 миллионов мамонтов, саблезубых тигров и других вымерших существ. И причиной размораживания костей и туш могут быть не только археологи, но и глобальное потепление, так что подобные учения ВОЗ очень важны.

Напомним, по данным пресс-службы ВОЗ, 3 года полномасштабной войны повлияли на здоровье украинцев. Самыми распространенными проблемы являются психические расстройства.

Также ВОЗ изменила возрастную классификацию и теперь молодыми людьми считаются люди до 45 лет. Об этом рассказала директор Института демографии Элла Либанова.