За планом тренувань ВООЗ вчені розморозили мамонта і почалась епідемія, з якою боролись вчені

Вчені з України боролись мамонтовою віспою — чи реальна епідемія
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела міжнародне дослідження з протистояння спалаху "мамонтової віспи". На щастя, це вигадана епідемія, але вона цілком може статись, адже подібна хвороба вже була.
Про незвичайний експеримент вчених інформує The Telegraph.
Що за вигадана епідемія
Серед учасників дводенної симуляції були представники Данії, Сомалі, Катару, Німеччини, Саудівської Аравії та України. США і Китай не брали участі.
ВООЗ вирішила перевірити, як представники 15 країн будуть реагувати на новітні епідемії. Для прикладу взяли ситуацію, коли археологи розкопали тушу мамонта, що добре збереглась у льодах Арктики, а після розморожування віруси спричинили інфекцію черед вчених з подальшим поширюванням по планеті.
Цікаво, що спалах вигаданого для тренувань вірусу "Mammothpox" цілком схожий на натуральну віспу (яка вбила приблизно півмільярда людей за століття до того, як її було знищено в 1980 році).
"Наукові дослідження показали, що стародавні віруси можуть залишатися життєздатними у вічній мерзлоті протягом тисяч років. Відтавання вічної мерзлоти через зміну клімату викликало занепокоєння щодо потенційного вивільнення патогенів, раніше невідомих сучасній медицині", — йдеться в інформації ВООЗ..
Як пройшли навчання з протистояння епідемії
Згідно з регламентом тренування, кожна країна отримала "маленький шматочок пазла", щоб перевірити, наскільки добре вони будуть ділитися інформацією та співпрацювати для стримування поширення вірусу.
У Катарі повідомили, що вірус поширюється через великі соціальні збори та на робочих місцях, тоді як в Уганді всі 22 випадки захворювання пов’язані з "домашньою передачею".
Хоча навчання проводилися протягом двох днів, але моделювали перші три тижні спалаху. На другий день навчань учасникам повідомили, що прогрес у стримуванні вірусу заважає політика та різні стратегії протистояння вірусу між державами.
Деякі країни запровадили "строгий прикордонний контроль, заборонили всі міжнародні прибуття та обмежили внутрішнє пересування", йдеться в документі. Інші підтримували "відкриті кордони з мінімальними обмеженнями", натомість покладаючись на "відстеження контактів, ізоляцію та карантинні заходи".
Під час симуляції представники охорони здоров’я з кожної з країн-учасниць приєдналися до дзвінків Zoom, щоб поділитися подробицями про те, як розгортався спалах у їхніх відповідних містах і обговорити, як реагувати.
"Деякі країни були дуже суворими щодо контролю на кордоні, а в деяких випадках дуже близькі сусідні країни були дуже розкутими, тому під час дзвінків ми могли обговорити, як ми можемо гармонізувати ці підходи", — сказав доктор Скотт Дауелл, старший радник ВООЗ.
Врешті решт країни, які брали участь у дослідженнях проти віспи мамонта, зрештою змогли об’єднатися, щоб стримати вірус, але справжній спалах виявився б набагато складнішим, визнала ВООЗ.
Наскільки реальний подібний сценарій
Вчені нагадують, що у вічній мерзлоті Арктики поховано понад 10 мільйонів мамонтів, шаблезубих тигрів та інших вимерлих істот. І причиною розморожування кісток та туш можуть бути не тільки археологи, а й глобальне потепління, так що подібні навчання ВООЗ дуже важливі.
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