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Вчені з України боролись мамонтовою віспою — чи реальна епідемія

16 квітня 2025 02:00
Андрій Плахонін - Редактор
За планом тренувань ВООЗ вчені розморозили мамонта і почалась епідемія, з якою боролись вчені
Ілюстративне зображення мамонтів. Фото: pexels.com
Андрій Плахонін - Редактор

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела міжнародне дослідження з протистояння спалаху "мамонтової віспи". На щастя, це вигадана епідемія, але вона цілком може статись, адже подібна хвороба вже була.

Про незвичайний експеримент вчених інформує The Telegraph.

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Що за вигадана епідемія

Серед учасників дводенної симуляції були представники Данії, Сомалі, Катару, Німеччини, Саудівської Аравії та України. США і Китай не брали участі.

ВООЗ вирішила перевірити, як представники 15 країн будуть реагувати на новітні епідемії. Для прикладу взяли ситуацію, коли археологи розкопали тушу мамонта, що добре збереглась у льодах Арктики, а після розморожування віруси спричинили інфекцію черед вчених з подальшим поширюванням по планеті.

Цікаво, що спалах вигаданого для тренувань вірусу "Mammothpox" цілком схожий на натуральну віспу (яка вбила приблизно півмільярда людей за століття до того, як її було знищено в 1980 році).

"Наукові дослідження показали, що стародавні віруси можуть залишатися життєздатними у вічній мерзлоті протягом тисяч років. Відтавання вічної мерзлоти через зміну клімату викликало занепокоєння щодо потенційного вивільнення патогенів, раніше невідомих сучасній медицині", — йдеться в інформації ВООЗ..

Як пройшли навчання з протистояння епідемії

Згідно з регламентом тренування, кожна країна отримала "маленький шматочок пазла", щоб перевірити, наскільки добре вони будуть ділитися інформацією та співпрацювати для стримування поширення вірусу.

У Катарі повідомили, що вірус поширюється через великі соціальні збори та на робочих місцях, тоді як в Уганді всі 22 випадки захворювання пов’язані з "домашньою передачею".

Хоча навчання проводилися протягом двох днів, але моделювали перші три тижні спалаху. На другий день навчань учасникам повідомили, що прогрес у стримуванні вірусу заважає політика та різні стратегії протистояння вірусу між державами.

Деякі країни запровадили "строгий прикордонний контроль, заборонили всі міжнародні прибуття та обмежили внутрішнє пересування", йдеться в документі. Інші підтримували "відкриті кордони з мінімальними обмеженнями", натомість покладаючись на "відстеження контактів, ізоляцію та карантинні заходи".

Під час симуляції представники охорони здоров’я з кожної з країн-учасниць приєдналися до дзвінків Zoom, щоб поділитися подробицями про те, як розгортався спалах у їхніх відповідних містах і обговорити, як реагувати.

"Деякі країни були дуже суворими щодо контролю на кордоні, а в деяких випадках дуже близькі сусідні країни були дуже розкутими, тому під час дзвінків ми могли обговорити, як ми можемо гармонізувати ці підходи", — сказав доктор Скотт Дауелл, старший радник ВООЗ.

Врешті решт країни, які брали участь у дослідженнях проти віспи мамонта, зрештою змогли об’єднатися, щоб стримати вірус, але справжній спалах виявився б набагато складнішим, визнала ВООЗ.

Наскільки реальний подібний сценарій

Вчені нагадують, що у вічній мерзлоті Арктики поховано понад 10 мільйонів мамонтів, шаблезубих тигрів та інших вимерлих істот. І причиною розморожування кісток та туш можуть бути не тільки археологи, а й глобальне потепління, так що подібні навчання ВООЗ дуже важливі. 

Нагадаємо, за даними пресслужби ВООЗ, 3 роки повномасштабної війни вплинули на здоровʼя українців. Найпоширенішими проблеми є психічні розлади.

Також ВООЗ змінила вікову класифікацію і тепер молодими людьми вважаються люди до 45 років. Про це розповіла директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

ВООЗ Арктика вчені дослідження епідемія
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