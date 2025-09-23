Ученые выяснили, почему аутизм распространяется в мире

Ребенок. Фото иллюстративное: Pexels

Исследователи объяснили, почему в мире стремительно развивается аутизм. По их словам, относительно высокая распространенность расстройств может быть связана с эволюционной историей.

Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на исследование в журнале "Молекулярная биология и эволюция".

Реклама

Читайте также:

Расстройства аутистического спектра среди людей

В США расстройство обнаруживают примерно у 3,2% детей, то есть почти у одного из 31. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире этот показатель достигает около одного ребенка из ста.

Многие ученые считают, что аутизм и шизофрения могут быть состояниями, уникальными для людей. По их словам, подобное поведение редко наблюдается у приматов.

Технология секвенирования РНК отдельных клеток позволила с высокой точностью классифицировать клетки мозга. Большие массивы данных показали чрезвычайное многообразие нейронных типов у млекопитающих и одновременно обнаружили уникальные для человека генетические изменения — элементы генома, которые быстро эволюционировали именно у Homo sapiens.

Согласно предыдущим исследованиям, определенные типы нейронных клеток оставались относительно стабильными в течение эволюции, тогда как другие менялись быстрее. Однако пока причина до конца неизвестна.

В этом исследовании ученые использовали новые данные межвидового одноядерного секвенирования РНК, полученные из трех различных участков мозга млекопитающих.

Ученые выяснили, что L2/3 IT-нейроны — самые распространенные клетки внешнего слоя коры — у людей эволюционировали гораздо быстрее, чем у обезьян.

Изменения совпали с модификациями генов, связанных с аутизмом, вероятно под действием естественного отбора. В то же время точное преимущество, которое такие изменения могли дать предкам человека, остается неизвестным.

Точно определить преимущества этих изменений сложно, ведь неизвестно, какие именно особенности мозга помогали предкам человека. Ученые предполагают, что эволюция генов, связанных с задержкой развития, могла замедлить созревание мозга после рождения, отличая людей от шимпанзе.

Также речь и понимание, свойственные только человеку, часто нарушаются при аутизме и шизофрении.

"Наши результаты показывают, что некоторые из тех самых генетических изменений, которые делают человеческий мозг уникальным, также сделали людей более нейроразнообразными", — сказал ведущий автор статьи Александр Старр.

Напомним, в Днепропетровской области подростки отравились грибами. Вследствие этого медики предупредили людей об опасности.

Ранее пластический хирург и косметолог из Днепра Юлия Рябоконь объяснила, чем опасна так называемая "улыбка Джокера".