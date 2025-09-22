Отравление грибами в Кривом Роге - что известно по состоянию на 22 сентября

Пациентка в больнице. Фото: Depositphotos

В Кривом Роге трое подростков отравились дикорастущими грибами. Один из инцидентов произошел после употребления сушеных грибов, похожих на польские, собранных в лесополосе города.

Об этом сообщает Krivbass.city со ссылкой на врача по гигиене питания ВСП "Криворожский РО ГУ "Днепропетровский ОЦКПХ МЗ" Валентину Порослу в понедельник, 22 сентября.

Отмечается, что отравления грибами ежегодно регистрируются по всей Украине, часто с тяжелыми последствиями и даже летальными случаями.

Медики отмечают, что грибы являются "тяжелой" пищей, которая создает значительную нагрузку на организм. Их нельзя употреблять детям, беременным женщинам, пожилым и ослабленным людям, а также тем, кто имеет проблемы с пищеварительной системой.

Медики советуют полностью отказаться от сбора дикорастущих грибов, заменяя их на выращенные в контролируемых условиях (шампиньоны, вешенки), а также не покупать грибы на стихийных рынках или автодорогах.

Симптомы отравления грибами

Симптомы отравления могут появиться как через 30 минут после употребления, так и через несколько суток. Самые распространенные признаки — рвота, диарея, боль в животе, повышение температуры, судороги, головокружение. В случае их появления необходимо немедленно вызвать "скорую помощь", промыть желудок теплой кипяченой водой, принять активированный уголь или другие сорбенты.

