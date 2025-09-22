Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр В Кривом Роге подростки отравились грибами — что известно

В Кривом Роге подростки отравились грибами — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 13:33
Отравление грибами в Кривом Роге - что известно по состоянию на 22 сентября
Пациентка в больнице. Фото: Depositphotos

В Кривом Роге трое подростков отравились дикорастущими грибами. Один из инцидентов произошел после употребления сушеных грибов, похожих на польские, собранных в лесополосе города.

Об этом сообщает Krivbass.city со ссылкой на врача по гигиене питания ВСП "Криворожский РО ГУ "Днепропетровский ОЦКПХ МЗ" Валентину Порослу в понедельник, 22 сентября.

Реклама
Читайте также:

Отравление грибами — что стоит знать

Отмечается, что отравления грибами ежегодно регистрируются по всей Украине, часто с тяжелыми последствиями и даже летальными случаями.

Медики отмечают, что грибы являются "тяжелой" пищей, которая создает значительную нагрузку на организм. Их нельзя употреблять детям, беременным женщинам, пожилым и ослабленным людям, а также тем, кто имеет проблемы с пищеварительной системой.

Медики советуют полностью отказаться от сбора дикорастущих грибов, заменяя их на выращенные в контролируемых условиях (шампиньоны, вешенки), а также не покупать грибы на стихийных рынках или автодорогах.

Симптомы отравления грибами

Симптомы отравления могут появиться как через 30 минут после употребления, так и через несколько суток. Самые распространенные признаки — рвота, диарея, боль в животе, повышение температуры, судороги, головокружение. В случае их появления необходимо немедленно вызвать "скорую помощь", промыть желудок теплой кипяченой водой, принять активированный уголь или другие сорбенты.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире активно распространяются новые варианты болезни COVID-19 под названиями "Nimbus" и "Stratus". Пациенты чаще всего жалуются на кашель, заложенность носа, головную боль и общую слабость.

Также мы писали о неизвестной инфекции, симптомы которой напоминают аллергию. Первыми признаками заболевания является легкое повышение температуры до 37,1°C, сильно заложенный нос и кашель, который появляется через несколько дней.

Кривой Рог подростки отравление Днепропетровская область грибы
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации