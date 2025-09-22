Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр У Кривому Розі підлітки отруїлись грибами — що відомо

У Кривому Розі підлітки отруїлись грибами — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 13:33
Отруєння грибами у Кривому Розі — що відомо станом на 22 вересня
Пацієнтка в лікарні. Фото: Depositphotos

У Кривому Розі троє підлітків отруїлися дикорослими грибами. Один із інцидентів стався після вживання сушених грибів, схожих на польські, зібраних у лісосмузі міста.

Про це повідомляє Krivbass.city з посиланням на лікарку з гігієни харчування ВСП "Криворізький РВ ДУ "Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ" Валентину Порослу у понеділок, 22 вересня. 

Реклама
Читайте також:

Отруєння грибами — що варто знати

Зазначається, що отруєння грибами щороку реєструються по всій Україні, часто із тяжкими наслідками та навіть летальними випадками. 

Медики наголошують, що гриби є "важкою" їжею, яка створює значне навантаження на організм. Їх не можна вживати дітям, вагітним жінкам, літнім та ослабленим людям, а також тим, хто має проблеми з травною системою.

Медики радять повністю відмовитися від збору дикорослих грибів, замінюючи їх на вирощені у контрольованих умовах (печериці, гливи), а також не купувати гриби на стихійних ринках чи автошляхах.

Симптоми отруєння грибами

Симптоми отруєння можуть з’явитися як через 30 хвилин після вживання, так і через кілька діб. Найпоширеніші ознаки — блювання, діарея, біль у животі, підвищення температури, судоми, запаморочення. У разі їх появи необхідно негайно викликати "швидку допомогу", промити шлунок теплою кип’яченою водою, прийняти активоване вугілля чи інші сорбенти.

Нагадаємо, раніше повідмолялося, що у світі активно поширюються нові варіанти хвороби COVID-19 під назвами "Nimbus" та "Stratus". Пацієнти найчастіше скаржаться на кашель, закладеність носа, головний біль та загальну слабкість. 

Також ми писали про невідому інфекцію, симптоми якої нагадують алергію. Першими ознаками захворювання є легке підвищення температури до 37,1 °C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.

Кривий Ріг підлітки отруєння Дніпропетровська область гриби
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації