Отруєння грибами у Кривому Розі — що відомо станом на 22 вересня

Пацієнтка в лікарні. Фото: Depositphotos

У Кривому Розі троє підлітків отруїлися дикорослими грибами. Один із інцидентів стався після вживання сушених грибів, схожих на польські, зібраних у лісосмузі міста.

Про це повідомляє Krivbass.city з посиланням на лікарку з гігієни харчування ВСП "Криворізький РВ ДУ "Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ" Валентину Порослу у понеділок, 22 вересня.

Реклама

Читайте також:

Отруєння грибами — що варто знати

Зазначається, що отруєння грибами щороку реєструються по всій Україні, часто із тяжкими наслідками та навіть летальними випадками.

Медики наголошують, що гриби є "важкою" їжею, яка створює значне навантаження на організм. Їх не можна вживати дітям, вагітним жінкам, літнім та ослабленим людям, а також тим, хто має проблеми з травною системою.

Медики радять повністю відмовитися від збору дикорослих грибів, замінюючи їх на вирощені у контрольованих умовах (печериці, гливи), а також не купувати гриби на стихійних ринках чи автошляхах.

Симптоми отруєння грибами

Симптоми отруєння можуть з’явитися як через 30 хвилин після вживання, так і через кілька діб. Найпоширеніші ознаки — блювання, діарея, біль у животі, підвищення температури, судоми, запаморочення. У разі їх появи необхідно негайно викликати "швидку допомогу", промити шлунок теплою кип’яченою водою, прийняти активоване вугілля чи інші сорбенти.

Нагадаємо, раніше повідмолялося, що у світі активно поширюються нові варіанти хвороби COVID-19 під назвами "Nimbus" та "Stratus". Пацієнти найчастіше скаржаться на кашель, закладеність носа, головний біль та загальну слабкість.

Також ми писали про невідому інфекцію, симптоми якої нагадують алергію. Першими ознаками захворювання є легке підвищення температури до 37,1 °C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.