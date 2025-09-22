Улыбка Джокера — врач назвала смертельные риски тренда

Ножницы в руках. Фото иллюстративное: Freepik

В соцсетях активно распространился опасный тренд среди подростков - так называемая "улыбка Джокера". Его суть заключается в том, что дети намеренно подрезают уголки губ, чтобы сделать улыбку шире, как у культового героя комиксов DC. Между тем медики предостерегают, что такие действия представляют угрозу не только для здоровья, но и для жизни.

Об этом рассказала пластический хирург и косметолог из Днепра Юлия Рябоконь журналистам "Суспільне.Дніпро".

Дети умышленно режут уголки губ

Врач объяснила, что подобные эксперименты возникли под влиянием комиксов и фильмов, где образ "Джокера" является популярным.

Джокер.

Она отмечает, что если ребенок хочет действительно изменить внешность через хирургические вмешательства для изменения формы рта, то это лучше делать только в медицинских учреждениях при достижении совершеннолетия. Кроме того, у ребенка не должно быть противопоказаний по состоянию здоровья.

"Подростки хотят выделиться, быть уникальными. Однако не всегда у ребенка, который повелся на этот тренд, будет рот, который он хочет",- сказала медик.

В младшем возрасте операция может проводиться исключительно по медицинским причинам, например, после травм или ожогов, когда рубцы мешают ребенку нормально открывать рот.

"Если выполнять такое вмешательство в домашних условиях, может возникнуть кровотечение. Также, по моему мнению, неизбежны инфекционные осложнения, которые при отсутствии лечения могут привести даже к сепсису. Если воспаление есть на лице, оно может распространиться даже до мозга", — сказала специалист.

Рябоконь также отметила, что ожидаемый эффект от "самодельных операций" часто не оправдывает ожиданий. Иногда дети вместо "широкой улыбки" могут получить грубые рубцы, которые трудно вывести, а также сужение ротовой щели и даже асимметрию лица из-за повреждения нервов.

Медик советует родителям внимательнее следить за детьми и объяснять опасность таких трендов. Если же избежать вмешательства не удалось, необходимо немедленно обработать поврежденный участок антисептиком, наложить стерильную повязку и как можно быстрее обратиться к врачу.

