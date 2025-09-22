Посмішка Джокера — лікарка назвала смертельні ризики тренду

Тренд "посмішка Джокера" захопив дітей — лікарі б'ють на сполох
У соцмережах активно поширився небезпечний тренд серед підлітків — так звана "посмішка Джокера". Його суть полягає у тому, що діти навмисно підрізають кутики губ, аби зробити посмішку ширшою, як у культового героя коміксів DC. Тим часом медики застерігають, що такі дії становлять загрозу не лише для здоров’я, а й для життя.
Про це розповіла пластична хірургиня та косметолог із Дніпра Юлія Рябоконь журналістам "Суспільне.Дніпро".
Діти навмисне ріжуть кутики губ
Лікарка пояснила, що подібні експерименти виникли під впливом коміксів та фільмів, де образ "Джокера" є популярним.
Вона наголошує, що якщо дитина хоче справді змінити зовнішність через хірургічні втручання задля зміни форми рота, то це краще робити лише в медичних закладах при досяганні повноліття. Окрім того, у дитини не має бути протипоказань за станом здоров'я.
"Підлітки хочуть виділитися, бути унікальними. Проте не завжди у дитини, яка повелася на цей тренд, буде рот, який вона хоче", — сказала медикиня.
У молодшому віці операція може проводитися виключно за медичними причинами, наприклад, після травм чи опіків, коли рубці заважають дитині нормально відкривати рот.
"Якщо виконувати таке втручання в домашніх умовах, може виникнути кровотеча. Також, на мою думку, неминучі інфекційні ускладнення, які за відсутності лікування можуть призвести навіть до сепсису. Якщо запалення є на обличчі, воно може поширитися навіть до мозку", — сказала фахівчиня.
Рябоконь також зазначила, що очікуваний ефект від "саморобних операцій" часто не виправдовує сподівань. Інколи діти замість "широкої посмішки" можуть отримати грубі рубці, які важко вивести, а також звуження ротової щілини та навіть асиметрію обличчя через пошкодження нервів.
Медикиня радить батькам уважніше стежити за дітьми й пояснювати небезпеку таких трендів. Якщо ж уникнути втручання не вдалося, необхідно негайно обробити пошкоджену ділянку антисептиком, накласти стерильну пов’язку та якнайшвидше звернутися до лікаря.
