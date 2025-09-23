Вчені зʼясували, чому аутизм поширюється у світі

Дитина. Фото ілюстративне: Pexels

Дослідники пояснили, чому у світі стрімко розвивається аутизм. За їхніми словами, відносно висока поширеність розладів може бути повʼязана з еволюційною історією.

Про це повідомляє SciTechDaily з посиланням на дослідження в журналі "Молекулярна біологія та еволюція".

Розлади аутистичного спектра серед людей

У США розлад виявляють приблизно у 3,2% дітей, тобто майже в однієї з 31. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі цей показник сягає близько однієї дитини зі ста.

Багато вчених вважають, що аутизм та шизофренія можуть бути станами, унікальними для людей. За їхніми словами, подібна поведінка рідко спостерігається у приматів.

Технологія секвенування РНК окремих клітин дала змогу з високою точністю класифікувати клітини мозку. Великі масиви даних показали надзвичайне різноманіття нейронних типів у ссавців і водночас виявили унікальні для людини генетичні зміни — елементи геному, що швидко еволюціонували саме в Homo sapiens.

Згідно із попередніми дослідженнями, певні типи нейронних клітин залишалися відносно стабільними протягом еволюції, тоді як інші змінювалися швидше. Однак наразі причина до кінця невідома.

У цьому дослідженні науковці використали нові дані міжвидового одноядерного секвенування РНК, отримані з трьох різних ділянок мозку ссавців.

Вчені з’ясували, що L2/3 IT-нейрони — найпоширеніші клітини зовнішнього шару кори — у людей еволюціонували набагато швидше, ніж у мавп.

Зміни збіглися з модифікаціями генів, пов’язаних з аутизмом, ймовірно під дією природного добору. Водночас точна перевага, яку такі зміни могли дати предкам людини, залишається невідомою.

Точно визначити переваги цих змін складно, адже невідомо, які саме особливості мозку допомагали предкам людини. Вчені припускають, що еволюція генів, пов’язаних із затримкою розвитку, могла уповільнити дозрівання мозку після народження, відрізняючи людей від шимпанзе.

Також мовлення й розуміння, властиві лише людині, часто порушуються при аутизмі та шизофренії.

"Наші результати показують, що деякі з тих самих генетичних змін, які роблять людський мозок унікальним, також зробили людей більш нейрорізноманітними", — сказав провідний автор статті Александр Старр.

