Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Вчені пояснили, чому у дітей все частіше виявляють аутизм

Вчені пояснили, чому у дітей все частіше виявляють аутизм

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:13
Вчені зʼясували, чому аутизм поширюється у світі
Дитина. Фото ілюстративне: Pexels

Дослідники пояснили, чому у світі стрімко розвивається аутизм. За їхніми словами, відносно висока поширеність розладів може бути повʼязана з еволюційною історією.

Про це повідомляє SciTechDaily з посиланням на дослідження в журналі "Молекулярна біологія та еволюція".

Реклама
Читайте також:

Розлади аутистичного спектра серед людей

У США розлад виявляють приблизно у 3,2% дітей, тобто майже в однієї з 31. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі цей показник сягає близько однієї дитини зі ста.

Багато вчених вважають, що аутизм та шизофренія можуть бути станами, унікальними для людей. За їхніми словами, подібна поведінка рідко спостерігається у приматів. 

Технологія секвенування РНК окремих клітин дала змогу з високою точністю класифікувати клітини мозку. Великі масиви даних показали надзвичайне різноманіття нейронних типів у ссавців і водночас виявили унікальні для людини генетичні зміни — елементи геному, що швидко еволюціонували саме в Homo sapiens.

Згідно із попередніми дослідженнями, певні типи нейронних клітин залишалися відносно стабільними протягом еволюції, тоді як інші змінювалися швидше. Однак наразі причина до кінця невідома.

У цьому дослідженні науковці використали нові дані міжвидового одноядерного секвенування РНК, отримані з трьох різних ділянок мозку ссавців.

Вчені з’ясували, що L2/3 IT-нейрони — найпоширеніші клітини зовнішнього шару кори — у людей еволюціонували набагато швидше, ніж у мавп.

Зміни збіглися з модифікаціями генів, пов’язаних з аутизмом, ймовірно під дією природного добору. Водночас точна перевага, яку такі зміни могли дати предкам людини, залишається невідомою.

Точно визначити переваги цих змін складно, адже невідомо, які саме особливості мозку допомагали предкам людини. Вчені припускають, що еволюція генів, пов’язаних із затримкою розвитку, могла уповільнити дозрівання мозку після народження, відрізняючи людей від шимпанзе.

Також мовлення й розуміння, властиві лише людині, часто порушуються при аутизмі та шизофренії.

"Наші результати показують, що деякі з тих самих генетичних змін, які роблять людський мозок унікальним, також зробили людей більш нейрорізноманітними", — сказав провідний автор статті Александр Старр.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області підлітки отруїлися грибами. Внаслідок цього медики попередили людей про небезпеку.

Раніше пластична хірургиня та косметолог із Дніпра Юлія Рябоконь пояснила, чим небезпечна так звана "посмішка Джокера".

діти вчені медицина дослідження аутизм
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації