Реформа МСЭК – с 1 января в Украине заработает альтернативная оценка

В Украине с 1 января заработает альтернатива МСЭК — как это будет
В Украине с 1 января 2025 года начнется оценка повседневного функционирования человека. Это будет альтернативой медико -социальной экспертизе.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram в четверг, 26 декабря.
Оценка повседневного функционирования человека
В Минздраве рассказали, что процесс оценки функционирования может быть реализован в разных формах:
- глазной — в больнице с участием пациента;
- дистанционный — при помощи телемедицины;
- заочный — без присутствия человека, только по документам;
- выездной — по месту нахождения пациента.
В частности, заочный формат подойдет военным, участникам боевых действий и пациентам с тяжелыми заболеваниями, если это подтверждено медицинской документацией.
Для проведения заочной оценки все медицинские данные и документы должны быть полными и проверенными.
Напомним, документы МСЭК, подтверждающие установление инвалидности, будут оставаться в силе даже после ликвидации комиссий.
Также государственные больницы могут не ввести платные услуги, которые будут введены с 1 января 2025 года. Если данная инициатива заработает, то услуги будут значительно дешевле, чем в частных клиниках.
Читайте Новини.LIVE!