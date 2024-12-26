Реформа МСЭК – с 1 января в Украине заработает альтернативная оценка

Медицинский осмотр. Иллюстративное фото: inseinin.com.ua

В Украине с 1 января 2025 года начнется оценка повседневного функционирования человека. Это будет альтернативой медико -социальной экспертизе.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram в четверг, 26 декабря.

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Оценка повседневного функционирования человека

В Минздраве рассказали, что процесс оценки функционирования может быть реализован в разных формах:

глазной — в больнице с участием пациента;

дистанционный — при помощи телемедицины;

заочный — без присутствия человека, только по документам;

выездной — по месту нахождения пациента.

В частности, заочный формат подойдет военным, участникам боевых действий и пациентам с тяжелыми заболеваниями, если это подтверждено медицинской документацией.

Для проведения заочной оценки все медицинские данные и документы должны быть полными и проверенными.

Скриншот поста Минздрава

Напомним, документы МСЭК, подтверждающие установление инвалидности, будут оставаться в силе даже после ликвидации комиссий.

Также государственные больницы могут не ввести платные услуги, которые будут введены с 1 января 2025 года. Если данная инициатива заработает, то услуги будут значительно дешевле, чем в частных клиниках.