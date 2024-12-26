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В Україні з 1 січня запустять альтернативу МСЕК — як працюватиме

26 грудня 2024 16:00
Андрій Плахонін - Редактор
Реформа МСЕК - з 1 січня в Україні запрацює альтернативне оцінювання
Медичний огляд. Ілюстративне фото: inseinin.com.ua
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні з 1 січня 2025 року розпочнеться оцінювання  повсякденного функціонування людини. Це буде альтернативою медико-соціальній експертизі.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram у четвер, 26 грудня.

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Оцінювання повсякденного функціонування людини

У МОЗ розповіли, що процес оцінювання функціонування може бути реалізований у різних формах:

  • очний — у лікарні за участі пацієнта;
  • дистанційний — через телемедицину;
  • заочний — без присутності людини, лише за документами;
  • виїзний — за місцем перебування пацієнта.

Зокрема, заочний формат підійде військовим, учасникам бойових дій та пацієнтам з тяжкими захворюваннями, якщо це підтверджено медичною документацією. Він забезпечує швидке та ефективне прийняття рішень, мінімізуючи витрати часу пацієнта та експертної команди.

Для проведення заочного оцінювання всі медичні дані та документи повинні бути повними і перевіреними.

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Скриншот допису МОЗ

Нагадаємо, документи МСЕК, які підтверджують встановлення інвалідності, залишатимуться чинними навіть після ліквідації комісій. Люди з довічною інвалідністю не повинні проходити повторне оцінювання.

Також державні лікарні можуть не ввести платні послуги, які планують запровадити з 1 січня 2025 року. Якщо ця ініціатива запрацює, то послуги будуть значно дешевшими, ніж у приватних клініках.

МОЗ лікарні здоров'я лікарі МСЕК медична допомога

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