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Державні лікарні можуть не запровадити платні послуги з 2025 року

24 грудня 2024 10:01
Андрій Плахонін - Редактор
Платні послуги в державних лікарнях — Скалецька вказала на нюанс
Медичні послуги. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Державні лікарні можуть не ввести платні послуги, які планують запровадити з 1 січня 2025 року. Якщо дана ініціатива запрацює, то послуги будуть значно дешевшими, ніж у приватних клініках.

Таку думку висловила юристка у галузі медичного права Зоряна Скалецька в ефірі Київ24.

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Зоряна Скалецька заявила, що раніше лікарні мали обмежений перелік видів медичної допомоги, які можна було зробити платними. 

"Тепер в них забрали ці обмежені види і дали повну свободу. Але все одно обмежена НСЗУ пакетами-договорами з лікарнями і це давно обов’язково вивішувати на всіх стендах і обов’язково сформувати пацієнтів. Ключове зараз  — дуже багато керівників, скоріш за все, чи то ненавмисне, чи навмисне не будуть роботи ці платні послуги, бо так значно дешевше ніж в приватних лікарнях. І в такий спосіб будуть лобіювати відвідування приватних клінік", — сказала Скалецька.

Вона додала, що існує ризик, що лікарі держані не будуть давати платні послуги. Їй відомі випадки у Києві, коли ініціативу запровадження платних послуг у державних лікарнях не хочуть запроваджувати взагалі.

"Лікарки деяких лікарень не хочуть взагалі впроваджувати послуги які будуть однозначно дешевші послуги чим в приватних лікарнях", — повідомила Скалецька.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як військовим встановлюватимуть групу інвалідності з 1 січня 2025 року. Також нардеп пояснив, що буде з довідками про інвалідність, які видала МСЕК раніше. 

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