Платные услуги в государственных больницах — Скалецкая указала на нюанс

Медицинские услуги. Фото: Pexels

Государственные больницы могут не ввести платные услуги, которые планируется ввести с 1 января 2025 года. Если данная инициатива заработает, услуги будут значительно дешевле, чем в частных клиниках.

Такое мнение высказала юрист в области медицинского права Зоряна Скалецкая в эфире Киев24.

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Зоряна Скалецкая заявила, что ранее больницы имели ограниченный перечень видов медицинской помощи, которые можно было сделать платными.

"Теперь у них забрали эти ограниченные виды и дали полную свободу. Но все равно ограничена НСЗУ пакетами-договорами с больницами и это давно обязательно вывешивать на всех стендах и обязательно сформировать пациентов. Ключевое сейчас — очень много руководителей, скорее всего, то ли нечаянно, то ли умышленно не будут работать эти платные услуги, потому что так значительно дешевле чем в частных больницах. И таким образом будут лоббировать посещение частных клиник", — сказала Скалецкая.

Она добавила, что существует риск, что врачи государственные не будут давать платные услуги. Ей известны случаи в Киеве, когда инициативу введения платных услуг в государственных больницах не хотят вводить вообще.

"Врачи некоторых больниц не хотят вообще внедрять услуги, которые будут однозначно дешевле услуги чем в частных больницах", — сообщила Скалецкая.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины объяснило, как военным будет устанавливаться группа инвалидности с 1 января 2025 года. Также нардеп пояснил, что будет со справками об инвалидности, которые выдала МСЭК ранее.