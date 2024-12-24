Який термін дії висновку МСЕК 2024 — у МОЗ роз'яснили, чи треба перепроходити комісію

Медичний огляд. Ілюстративне фото: УНІАН

Документи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), що підтверджують встановлення інвалідності, залишатимуться чинними навіть після ліквідації комісій. Люди з довічною інвалідністю не повинні проходити повторне оцінювання.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заступницю міністра охорони здоров’я Марію Карчевич.

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Документи залишаються чинними

Карчевич наголосила, що всі документи, які були видані МСЕК до 31 грудня, залишаються чинними. Також залишаються пільги та гарантії, які передбачені для людей з інвалідністю.

"Водночас, якщо людина має довічну оформлену інвалідність, їй не потрібно проходити оцінювання. Так, людина може пройти оцінювання виключно за власним бажанням", — сказала вона.

За словами заступниці міністра, для тих, кому потрібно проходити періодичні огляди, введено перехідний період.

"Якщо людина має строкову інвалідність, тобто до певної дати, то коли настає ця дата, вона має через лікуючого лікаря подати пакет документів і пройти оцінювання. Але також на рівні закону встановлено і пільговий період для людей, у яких повторний огляд має відбутися у січні-червні наступного року. Для них, якщо вони не зможуть пройти оцінювання, такий період продовжиться до 1 липня. Це перехідний період на момент, поки люди адаптуються до нової системи", — підсумувала Карчевич.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні. Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.

На це рішення вплинули гучні корупційні скандали довкола керівників установ по всій Україні, які за хабарі виписували фіктивні довідки військовозобов'язаним чоловікам для уникнення мобілізації та посадовцям.

У зв'язку з цим у 2025 році декому з українців, які мають інвалідність, доведеться пройти повторний огляд.