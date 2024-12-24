Какой срок действия заключения МСЭК 2024 – в Минздраве разъяснили, нужно ли перепроходить комиссию

Что будет с заключением МСЭК после 31 декабря — Минздрав объяснил
Документы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), подтверждающие установление инвалидности, будут оставаться в силе даже после ликвидации комиссий. Люди с пожизненной инвалидностью не должны проходить повторную оценку.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич.
Документы останутся действительными
Карчевич подчеркнула, что все документы, выданные МСЭК до 31 декабря, остаются действительными. Также сохраняются льготы и гарантии, предусмотренные для людей с инвалидностью.
"Вместе с тем, если у человека оформлена пожизненная инвалидность, ему не нужно проходить оценивание. Однако человек может пройти оценивание исключительно по собственному желанию", — сказала она.
По словам заместителя министра, для тех, кому необходимо проходить периодические осмотры, введен переходный период.
"Если у человека сроковая инвалидность, то когда наступит эта дата, он должен через лечащего врача подать пакет документов и пройти оценивание. Также на уровне закона предусмотрен льготный период для людей, у которых повторный осмотр должен состояться с января по июнь следующего года. Для них, если они не смогут пройти оценивание, этот период будет продлен до 1 июля. Это переходный период, пока люди адаптируются к новой системе", — подытожила Карчевич.
Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине. В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.
На это решение повлияли громкие коррупционные скандалы вокруг руководителей учреждений по всей Украине, которые за взятки выписывали фиктивные справки военнообязанным мужчинам во избежание мобилизации.
В этой связи в 2025 году некоторым из украинцев, имеющих инвалидность, придется пройти повторный осмотр.
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