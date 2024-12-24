Какой срок действия заключения МСЭК 2024 – в Минздраве разъяснили, нужно ли перепроходить комиссию

Медицинское освидетельствование. Иллюстративное фото: УНИАН

Документы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), подтверждающие установление инвалидности, будут оставаться в силе даже после ликвидации комиссий. Люди с пожизненной инвалидностью не должны проходить повторную оценку.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич.

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Документы останутся действительными

Карчевич подчеркнула, что все документы, выданные МСЭК до 31 декабря, остаются действительными. Также сохраняются льготы и гарантии, предусмотренные для людей с инвалидностью.

"Вместе с тем, если у человека оформлена пожизненная инвалидность, ему не нужно проходить оценивание. Однако человек может пройти оценивание исключительно по собственному желанию", — сказала она.

По словам заместителя министра, для тех, кому необходимо проходить периодические осмотры, введен переходный период.

"Если у человека сроковая инвалидность, то когда наступит эта дата, он должен через лечащего врача подать пакет документов и пройти оценивание. Также на уровне закона предусмотрен льготный период для людей, у которых повторный осмотр должен состояться с января по июнь следующего года. Для них, если они не смогут пройти оценивание, этот период будет продлен до 1 июля. Это переходный период, пока люди адаптируются к новой системе", — подытожила Карчевич.

Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине. В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.

На это решение повлияли громкие коррупционные скандалы вокруг руководителей учреждений по всей Украине, которые за взятки выписывали фиктивные справки военнообязанным мужчинам во избежание мобилизации.

В этой связи в 2025 году некоторым из украинцев, имеющих инвалидность, придется пройти повторный осмотр.