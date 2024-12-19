Ліквідація МСЕК — Верховна Рада ухвалила рішення

Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК з 2025 року
Верховна Рада України у четвер, 19 грудня, проголосувала за ліквідацію медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) з 2025 року. Рішення підтримало 259 народних обранців.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.
Ліквідація МСЕК в Україні
Железняк розповів, що за законопроєкт номер 12178 проголосувало 259 депутатів.
Так, замість МСЕК з 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи).
Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні. Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.
На це рішення вплинули гучні корупційні скандали довкола керівників установ по всій Україні, які за хабарі виписували фіктивні довідки військовозобов'язаним чоловікам для уникнення мобілізації та посадовцям.
У зв'язку з цим у 2025 році декому з українців, які мають інвалідність, доведеться пройти повторний огляд. Тих, хто має безстроковий статус, ця вимога не стосуватиметься.
Читайте Новини.LIVE!