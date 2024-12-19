Ліквідація МСЕК — Верховна Рада ухвалила рішення

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України у четвер, 19 грудня, проголосувала за ліквідацію медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) з 2025 року. Рішення підтримало 259 народних обранців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

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Железняк розповів, що за законопроєкт номер 12178 проголосувало 259 депутатів.

Результати голосування нардепів. Фото: t.me/yzheleznyak

Так, замість МСЕК з 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи).

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні. Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.

На це рішення вплинули гучні корупційні скандали довкола керівників установ по всій Україні, які за хабарі виписували фіктивні довідки військовозобов'язаним чоловікам для уникнення мобілізації та посадовцям.

У зв'язку з цим у 2025 році декому з українців, які мають інвалідність, доведеться пройти повторний огляд. Тих, хто має безстроковий статус, ця вимога не стосуватиметься.