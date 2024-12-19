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Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК с 2025 года

19 декабря 2024 12:21
Андрей Плахонин - Редактор
Ликвидация МСЭК — Верховная Рада приняла решение
Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua
Андрей Плахонин - Редактор

Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, проголосовала за ликвидацию медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) с 2025 года. Решение поддержало 259 народных избранников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

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Железняк рассказал, что за законопроект №12178 проголосовало 259 депутатов.

ликвидация МСЭК в Украине
Результаты голосования нардепов. Фото: t.me/yzheleznyak

Так, вместо МСЭК с 1 января 2025 года внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах (современная система оценивания функционирования личности).

Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине. В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.

На это решение повлияли громкие коррупционные скандалы вокруг руководителей учреждений по всей Украине, которые за взятки выписывали фиктивные справки военнообязанным мужчинам во избежание мобилизации и должностных лиц.

В связи с этим в 2025 году некоторым из украинцев, имеющих инвалидность, придется пройти повторный осмотр. Тех, кто имеет бессрочный статус, это требование не касается.

Верховная Рада скандал коррупция голосование ликвидация МСЭК

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