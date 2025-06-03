Пациентов с кишечными инфекциями будут проверять на холеру

Забор анализов. Фото иллюстративное: Pexels

С началом июня в Украине стартовал усиленный эпидемический сезон наблюдения за холерой, который продлится до октября. В этот период всех пациентов с тяжелыми формами острых кишечных инфекций будут проверять на наличие холеры для раннего выявления возможных случаев и недопущения распространения инфекции.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Как пояснил чиновник, в каждой области Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) разработали планы реагирования, сформировали группы быстрого реагирования и подготовили больницы для госпитализации потенциальных пациентов. Медицинские учреждения имеют запасы антибиотиков, растворов для регидратации и дезинфекции.

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В рамках усиленного надзора специалисты лабораторий будут проверять не только пациентов, но и образцы окружающей среды — воду из открытых водоемов, сточные воды, морскую и пресную воду. Для этого в лабораториях ЦКПХ есть необходимое оборудование, а специалисты проходят ежегодные тренинги на базе противочумного института им.

Часто ли в Украине и мире фиксируют случаи заражения холерой

Согласно данным за прошлый год, во время сезона наблюдения за холерой в Украине обследовали более 13 тысяч человек с кишечными инфекциями и почти 10 тысяч проб воды. Ни одного случая холеры не было выявлено.

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Усиленный мониторинг в Украине также обусловлен ситуацией в мире: по данным Европейского центра контроля и профилактики болезней (ECDC), с января по начало мая 2025 года в мире зарегистрировано более 111 тысяч случаев холеры, из которых 1 562 — летальные. Больше всего — в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Украинская система надзора учитывает трансграничные угрозы и потенциальный завоз инфекции.

Чем холера опасна для жизни и здоровья человека

При отсутствии медицинской помощи заболевание может привести к смерти в течение нескольких часов.

Основной путь передачи — фекально-оральный. Чаще всего инфекция распространяется через:

употребление воды из загрязненных источников (колодцы, реки, озера);

продукты питания, обработанные или мытые такой водой;

немытые руки;

купание в загрязненных водоемах, особенно с попаданием воды в рот;

контакт с зараженным человеком или предметами быта.

Инкубационный период холеры обычно составляет от нескольких часов до 5 суток.

Основные проявления:

внезапное начало сильной водянистой диареи (так называемый "рисовый отвар");

рвота (иногда без тошноты);

сильное обезвоживание: сухость во рту, жажда, судороги, снижение давления;

общая слабость, сонливость, снижение мочеиспускания.

В тяжелых случаях потеря жидкости может достигать 1 литра в час, что угрожает жизни.

Как исключить заражение холерой

Пейте только кипяченую или бутылочную воду. Не купайтесь в подозрительных водоемах, особенно после дождей или паводков. Мойте руки с мылом после туалета, перед едой и приготовлением пищи. Воздержитесь от употребления сырой рыбы, немытых овощей и фруктов.

Напомним, ученые недавно исследовали, как пол человека влияет на заболеваемость и течение болезни.

Также в Украине закончился эпидемиологический сезон. Стало известно, чем украинцы болели чаще всего.