Пациентов с кишечными инфекциями будут проверять на холеру

В Украине будут проверять воду и пациентов — сезон холеры начался
С началом июня в Украине стартовал усиленный эпидемический сезон наблюдения за холерой, который продлится до октября. В этот период всех пациентов с тяжелыми формами острых кишечных инфекций будут проверять на наличие холеры для раннего выявления возможных случаев и недопущения распространения инфекции.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Как Украина готовится к эпидемии холеры
Как пояснил чиновник, в каждой области Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) разработали планы реагирования, сформировали группы быстрого реагирования и подготовили больницы для госпитализации потенциальных пациентов. Медицинские учреждения имеют запасы антибиотиков, растворов для регидратации и дезинфекции.
В рамках усиленного надзора специалисты лабораторий будут проверять не только пациентов, но и образцы окружающей среды — воду из открытых водоемов, сточные воды, морскую и пресную воду. Для этого в лабораториях ЦКПХ есть необходимое оборудование, а специалисты проходят ежегодные тренинги на базе противочумного института им.
Часто ли в Украине и мире фиксируют случаи заражения холерой
Согласно данным за прошлый год, во время сезона наблюдения за холерой в Украине обследовали более 13 тысяч человек с кишечными инфекциями и почти 10 тысяч проб воды. Ни одного случая холеры не было выявлено.
Усиленный мониторинг в Украине также обусловлен ситуацией в мире: по данным Европейского центра контроля и профилактики болезней (ECDC), с января по начало мая 2025 года в мире зарегистрировано более 111 тысяч случаев холеры, из которых 1 562 — летальные. Больше всего — в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Украинская система надзора учитывает трансграничные угрозы и потенциальный завоз инфекции.
Чем холера опасна для жизни и здоровья человека
При отсутствии медицинской помощи заболевание может привести к смерти в течение нескольких часов.
Основной путь передачи — фекально-оральный. Чаще всего инфекция распространяется через:
- употребление воды из загрязненных источников (колодцы, реки, озера);
- продукты питания, обработанные или мытые такой водой;
- немытые руки;
- купание в загрязненных водоемах, особенно с попаданием воды в рот;
- контакт с зараженным человеком или предметами быта.
Инкубационный период холеры обычно составляет от нескольких часов до 5 суток.
Основные проявления:
- внезапное начало сильной водянистой диареи (так называемый "рисовый отвар");
- рвота (иногда без тошноты);
- сильное обезвоживание: сухость во рту, жажда, судороги, снижение давления;
- общая слабость, сонливость, снижение мочеиспускания.
В тяжелых случаях потеря жидкости может достигать 1 литра в час, что угрожает жизни.
Как исключить заражение холерой
Пейте только кипяченую или бутылочную воду. Не купайтесь в подозрительных водоемах, особенно после дождей или паводков. Мойте руки с мылом после туалета, перед едой и приготовлением пищи. Воздержитесь от употребления сырой рыбы, немытых овощей и фруктов.
Напомним, ученые недавно исследовали, как пол человека влияет на заболеваемость и течение болезни.
Также в Украине закончился эпидемиологический сезон. Стало известно, чем украинцы болели чаще всего.
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