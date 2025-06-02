Вчені пояснили чому хвороби інакше впливають на чоловіків і жінок

Захворювання. Фото: Pexels

Нове масштабне міжнародне дослідження розкрило нові важливі біологічні нюанси, які пояснюють, чому жінки та чоловіки реагують на хвороби по-різному. Робота, проведена вченими з Лондонського університету допомогла з'ясувати, що хоча між чоловіками та жінками існує багато відмінностей у рівнях білків у крові, більшість із них не пов’язані безпосередньо з генетикою.

Про це йдеться у статті SciTech Daily.

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Що виявили вчені під час дослідження здоров'я жінок та чоловіків

У дослідженні було проаналізовано понад 6 000 різних білків, які циркулюють у крові, й оцінено їхній зв'язок із сотнями захворювань. Загалом у проєкті взяли участь 56 000 людей — чоловіків та жінок — на основі даних Британського біобанку та Фенландського дослідження. У ході аналізу з’ясувалося, що дві третини білків мали суттєво різні рівні залежно від статі. Однак лише близько 100 з них регулювалися інакше з точки зору генетичних механізмів — решта були зумовлені немедичними або гормональними чинниками.

Чому новітні дослідження важливі для лікарів та фармацевтів

Цей результат кардинально змінює підходи до розробки лікарських засобів. За словами професорки Клаудії Лангенберг, директорки PHURI при Queen Mary University of London та професорки комп’ютерної медицини в Шаріте, інформація про білки стала основою інноваційних підходів до створення ліків.

Це відкриття підтверджує, що прецизійна медицина має брати до уваги ширший спектр чинників, а не зводити статеві відмінності до хромосом чи генів.

Які фактори донедавна не враховували при дослідженнях

Провідна авторка дослідження Міне Копрулу зазначає, що робота відкриває двері до справедливішої моделі охорони здоров’я, де діагностика та лікування враховуватимуть не лише біологічні особливості, а й соціальні обставини — місце проживання, доступ до медицини, рівень освіти, фінансову стабільність та спосіб життя.

Зокрема, у дослідженні чітко вказано, що гормональний фон, повсякденна діяльність, харчування, рівень стресу та інші позагенетичні чинники можуть значно впливати на прояв симптомів і перебіг хвороби. Вчені підкреслюють, що нові підходи до медицини мають включати статеву чутливість, однак не плутати її із суто хромосомним визначенням. При цьому автори визнають: дослідження проводилось із класифікацією учасників як чоловіків або жінок за біологічною статтю (XX або XY), оскільки надійних даних про гендерну ідентичність у досліджуваних базах не було.

Результати цієї наукової роботи, опублікованої в журналі Nature Communications, можуть мати довготривалі наслідки для практичної медицини, фармакології та державної політики охорони здоров’я. Зокрема, вони вказують на потребу більш інклюзивного підходу до медичних досліджень і розробки лікувальних стратегій.

Нагадаємо, в Україні завершився епідемічний сезон. Стало відомо, скільки українців перехворіло на ГРВІ та COVID.

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