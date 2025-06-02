Ученые объяснили почему болезни иначе влияют на мужчин и женщин

Заболевание. Фото: Pexels

Новое масштабное международное исследование раскрыло новые важные биологические нюансы, которые объясняют, почему женщины и мужчины реагируют на болезни по-разному. Работа, проведенная учеными из Лондонского университета помогла выяснить, что хотя между мужчинами и женщинами существует много различий в уровнях белков в крови, большинство из них не связаны непосредственно с генетикой.

Об этом говорится в статье SciTech Daily.

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В исследовании было проанализировано более 6 000 различных белков, циркулирующих в крови, и оценена их связь с сотнями заболеваний. Всего в проекте приняли участие 56 000 человек — мужчин и женщин — на основе данных Британского биобанка и Фенландского исследования. В ходе анализа выяснилось, что две трети белков имели существенно разные уровни в зависимости от пола. Однако лишь около 100 из них регулировались иначе с точки зрения генетических механизмов — остальные были обусловлены немедицинскими или гормональными факторами.

Почему новейшие исследования важны для врачей и фармацевтов

Этот результат кардинально меняет подходы к разработке лекарственных средств. По словам профессора Клаудии Лангенберг, директора PHURI при Queen Mary University of London и профессора компьютерной медицины в Шарите, информация о белках стала основой инновационных подходов к созданию лекарств.

Это открытие подтверждает, что прецизионная медицина должна принимать во внимание широкий спектр факторов, а не сводить половые различия к хромосомам или генам.

Какие факторы до недавнего времени не учитывали при исследованиях

Ведущий автор исследования Мине Копрулу отмечает, что работа открывает двери к более справедливой модели здравоохранения, где диагностика и лечение будут учитывать не только биологические особенности, но и социальные обстоятельства — место жительства, доступ к медицине, уровень образования, финансовую стабильность и образ жизни.

В частности, в исследовании четко указано, что гормональный фон, повседневная деятельность, питание, уровень стресса и другие внегенетические факторы могут значительно влиять на проявление симптомов и течение болезни. Ученые подчеркивают, что новые подходы к медицине должны включать половую чувствительность, однако не путать ее с чисто хромосомным определением. При этом авторы признают: исследование проводилось с классификацией участников как мужчин или женщин по биологическому полу (XX или XY), поскольку надежных данных о гендерной идентичности в исследуемых базах не было.

Результаты этой научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, могут иметь долговременные последствия для практической медицины, фармакологии и государственной политики здравоохранения. В частности, они указывают на необходимость более инклюзивного подхода к медицинским исследованиям и разработке лечебных стратегий.

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