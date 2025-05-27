ГРВІ в Україні - скільки людей захворіло

Лікарі на місці роботи. Фото: Новини.LIVE

В Україні офіційно завершився епідемічний сезон 2024/2025 років. Протягом цього періоду на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 4,6 мільйона осіб, з яких більш ніж половину становили діти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України у вівторок, 27 травня.

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Як пройшов епідсезон ГРВІ

"В Україні офіційно завершився епідемічний сезон, який щороку починається восени та закінчується навесні", — зазначили в МОЗ.

Упродовж епідемічного сезону 2024/2025 захворіло 4 628 292 особи, з яких 2 637 562 — діти. Загальна кількість зафіксованих випадків була меншою, ніж торік, а рівень захворюваності на COVID-19 зменшився у 7,4 раза.

Перехворілих було 12,8% від усього населення країни — це на 4% менше, ніж за аналогічний період у сезоні 2023–2024 років. У період з 30 вересня 2024 року до 18 травня 2025 року серед усіх зареєстрованих випадків COVID-19 підтвердили у 18 849 дорослих і 2 514 дітей. Інші пацієнти зверталися до медичних закладів із застудою, грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями.

З ускладненнями ГРВІ до лікарень потрапило 126 733 людини (з них 73 999 — діти), меддопомогу внаслідок ускладнень COVID-19 у медзакладах країни отримали 5 680 дорослих і 901 дитина.

Зареєстровано 193 летальні випадки внаслідок ускладнень ГРВІ, COVID-19 та грипу, дев'ять з яких — серед дітей. В усіх випадках у померлих не було профілактичних щеплень проти респіраторно-вірусних інфекцій, зокрема грипу та COVID-19.

До цього у Полтавській області зафіксовано два смертельні випадки, спричинені вірусом грипу типу А. Обидва померлі страждали на хронічні недуги — ішемічну хворобу серця та цукровий діабет, що могли ускладнити перебіг інфекції.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано серйозний спалах гепатиту А — інфекційного захворювання, яке здебільшого передається через неякісну воду або забруднені продукти харчування.