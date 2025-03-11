Грип А забрав життя двох людей на Полтавщині

Медична маска. Фото: УНІАН

На Полтавщині протягом 3-9 березня зафіксовано два летальні випадки, спричинені грипом типу А. Обидва пацієнти мали хронічні захворювання, зокрема ішемічну хворобу серця та цукровий діабет.

Про це повідомляє Полтавський обласний ЦКПХ.

Читайте також:

У Полтавській області зафіксували нові летальні випадки від грипу та коронавірусу

З початку епідемічного сезону в області зареєстровано 13 смертей через інфекційні захворювання, з яких 9 – серед хворих на COVID-19, а 4 – серед пацієнтів із грипом А.

За останній тиждень в регіоні різко зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, включаючи COVID-19. Загалом захворіло 13 114 людей, що на 7% більше, ніж тижнем раніше. Серед них 24 пацієнти мають підтверджений діагноз коронавірусної хвороби. Рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг на 86%, що є критичним показником для регіону. До лікарень госпіталізовано 269 хворих.

Раніше в Полтавській громаді повідомляли про ще один летальний випадок через грип А. Тоді хворий не мав профілактичного щеплення, що могло б знизити ризики ускладнень.

Вірусологічні дослідження в області підтверджують циркуляцію не лише грипу А, а й грипу В, збудника COVID-19, а також аденовірусів, риновірусів, метапневмовірусів та респіраторно-синцитіального вірусу.

Які симптоми викликає метапневмовірус

Цей вірус має симптоми, схожі на застуду або легкі випадки грипу, викликаючи нежить, кашель і підвищення температури. Його перебіг зазвичай легший, ніж у грипу, і рідше призводить до ускладнень. Заразитися можна через контакт із хворими, повітряно-крапельним шляхом або через спільні поверхні.

Для профілактики медики рекомендують дотримуватися основних правил гігієни: регулярно мити руки, уникати контактів із хворими, прикривати рот при кашлі серветкою або ліктем і провітрювати приміщення.

Нагадаємо, лікарка-педіатр пояснила, як пандемія вплинула на здоров'я дітей в Україні.

Також у МОЗ розповіли, як українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця.