Грипп А унес жизни двух человек на Полтавщине

Медицинская маска. Фото: УНИАН

На Полтавщине в течение 3-9 марта зафиксировано два летальных случая, вызванные гриппом типа А. Оба пациента имели хронические заболевания, в частности ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет.

Об этом сообщает Полтавский областной ЦКПХ.

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С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 13 смертей из-за инфекционных заболеваний, из которых 9 — среди больных COVID-19, а 4 — среди пациентов с гриппом А.

За последнюю неделю в регионе резко возросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, включая COVID-19. Всего заболело 13 114 человек, что на 7% больше, чем неделей ранее. Среди них 24 пациента имеют подтвержденный диагноз коронавирусной болезни. Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 86%, что является критическим показателем для региона. В больницы госпитализированы 269 больных.

Ранее в Полтавской общине сообщали о еще одном летальном случае из-за гриппа А. Тогда больной не имел профилактической прививки, что могло бы снизить риски осложнений.

Вирусологические исследования в области подтверждают циркуляцию не только гриппа А, но и гриппа В, возбудителя COVID-19, а также аденовирусов, риновирусов, метапневмовирусов и респираторно-синцитиального вируса.

Какие симптомы вызывает метапневмовирус

Этот вирус имеет симптомы, похожие на простуду или легкие случаи гриппа, вызывая насморк, кашель и повышение температуры. Его течение обычно легче, чем у гриппа, и реже приводит к осложнениям. Заразиться можно через контакт с больными, воздушно-капельным путем или через общие поверхности.

Для профилактики медики рекомендуют придерживаться основных правил гигиены: регулярно мыть руки, избегать контактов с больными, прикрывать рот при кашле салфеткой или локтем и проветривать помещение.

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