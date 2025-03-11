Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow На Полтавщине зафиксировали два летальных случая из-за гриппа arrow

На Полтавщине зафиксировали два летальных случая из-за гриппа

11 марта 2025 13:11
Андрей Плахонин - Редактор
Грипп А унес жизни двух человек на Полтавщине
Медицинская маска. Фото: УНИАН
Андрей Плахонин - Редактор

На Полтавщине в течение 3-9 марта зафиксировано два летальных случая, вызванные гриппом типа А. Оба пациента имели хронические заболевания, в частности ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет.

Об этом сообщает Полтавский областной ЦКПХ.

Читайте также:

В Полтавской области зафиксировали новые летальные случаи от гриппа и коронавируса

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 13 смертей из-за инфекционных заболеваний, из которых 9 — среди больных COVID-19, а 4 — среди пациентов с гриппом А.

За последнюю неделю в регионе резко возросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, включая COVID-19. Всего заболело 13 114 человек, что на 7% больше, чем неделей ранее. Среди них 24 пациента имеют подтвержденный диагноз коронавирусной болезни. Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 86%, что является критическим показателем для региона. В больницы госпитализированы 269 больных.

Ранее в Полтавской общине сообщали о еще одном летальном случае из-за гриппа А. Тогда больной не имел профилактической прививки, что могло бы снизить риски осложнений.

Вирусологические исследования в области подтверждают циркуляцию не только гриппа А, но и гриппа В, возбудителя COVID-19, а также аденовирусов, риновирусов, метапневмовирусов и респираторно-синцитиального вируса.

Какие симптомы вызывает метапневмовирус

Этот вирус имеет симптомы, похожие на простуду или легкие случаи гриппа, вызывая насморк, кашель и повышение температуры. Его течение обычно легче, чем у гриппа, и реже приводит к осложнениям. Заразиться можно через контакт с больными, воздушно-капельным путем или через общие поверхности.

Для профилактики медики рекомендуют придерживаться основных правил гигиены: регулярно мыть руки, избегать контактов с больными, прикрывать рот при кашле салфеткой или локтем и проветривать помещение.

Напомним, врач-педиатр объяснила, как пандемия повлияла на здоровье детей в Украине.

Также в Минздраве рассказали, как украинка впервые стала донором костного мозга для иностранца.

болезнь Полтавская область грипп заболевания эпидемия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:05 Одесса становится ближе к Европе — один из музеев вошел в NEMO

14:04 В Воздушных силах заявили о нехватке ракет для ПВО

14:04 У Садового ответили, могут ли львовяне пополнять ЛеоКарт

14:01 В Изюме мужчина украл плиты с могил военных — что решил суд

14:00 Столицу накроет дождь — прогноз погоды в Киеве на завтра

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

13:43 Подкастер Фридман в Москве пожаловался на атаку дронов

13:35 Исландия выделила дополнительные средства для энергетики Украины

13:34 В Украине худшая демографическая ситуация в мире — что известно

13:30 Ким отреагировал на задержание студентки в Николаеве — как именно

13:24 Украинцы могут требовать деньги от супермаркета — в каких случаях

14:05 Одесса становится ближе к Европе — один из музеев вошел в NEMO

14:04 В Воздушных силах заявили о нехватке ракет для ПВО

14:04 У Садового ответили, могут ли львовяне пополнять ЛеоКарт

14:01 В Изюме мужчина украл плиты с могил военных — что решил суд

14:00 Столицу накроет дождь — прогноз погоды в Киеве на завтра

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

13:43 Подкастер Фридман в Москве пожаловался на атаку дронов

13:35 Исландия выделила дополнительные средства для энергетики Украины

13:34 В Украине худшая демографическая ситуация в мире — что известно

13:30 Ким отреагировал на задержание студентки в Николаеве — как именно

13:24 Украинцы могут требовать деньги от супермаркета — в каких случаях

12:23 О чем мечтают военные после победы — мысли бойцов "Айдара"

06:55 Как живут военнопленные РФ, — большой репортаж из лагеря

06:40 Цены на цветные металлы изменились — куда лучше сдавать латунь

10 марта 2025

22:33 Взаимоотношения Украины и США — мнения одесситов об их развитии

20:15 "Выстрел в ногу" — возобновят ли США поставки оружия в Украину

19:05 Пенсии в ЕС и Украине — на сколько в Европе больше выплаты

16:15 В три раза больше остальных — зарплаты чиновников во время войны

13:12 В Канаде заменили Трюдо — кто такой новый премьер Марк Карни

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:40 Обновленные цены на лом — где выгоднее сдавать алюминий в марте

9 марта 2025

07:35 Инвестиции в недвижимость на Бали — сколько надо денег

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
Text

21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

1 марта 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка

1 марта 2025

13:25 Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против