ОРВИ в Украине - сколько людей заболело

Врачи на месте работы. Фото: Новини.LIVE

В Украине официально завершился эпидемический сезон 2024/2025 годов. В течение этого периода острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 4,6 миллиона человек, из которых более половины составляли дети.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины во вторник, 27 мая.

Реклама

Читайте также:

Пост Министерства здравоохранения Украины. Фото: скриншот

Как прошел эпидсезон ОРВИ

"В Украине официально завершился эпидемический сезон, который ежегодно начинается осенью и заканчивается весной", — отметили в Минздраве.

В течение эпидемического сезона 2024/2025 заболело 4 628 292 человека, из которых 2 637 562 — дети. Общее количество зафиксированных случаев было меньше, чем в прошлом году, а уровень заболеваемости COVID-19 уменьшился в 7,4 раза.

Переболевших было 12,8% от всего населения страны — это на 4% меньше, чем за аналогичный период в сезоне 2023-2024 годов. В период с 30 сентября 2024 года по 18 мая 2025 года среди всех зарегистрированных случаев COVID-19 подтвердили у 18 849 взрослых и 2 514 детей. Остальные пациенты обращались в медицинские учреждения с простудой, гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

С осложнениями ОРВИ в больницы попали 126 733 человека (из них 73 999 — дети), медпомощь вследствие осложнений COVID-19 в медучреждениях страны получили 5 680 взрослых и 901 ребенок.

Зарегистрировано 193 летальных случая в результате осложнений ОРВИ, COVID-19 и гриппа, девять из которых — среди детей. Во всех случаях у умерших не было профилактических прививок против респираторно-вирусных инфекций, в частности гриппа и COVID-19.

До этого в Полтавской области зафиксировано два смертельных случая, вызванных вирусом гриппа типа А. Оба умерших страдали хроническими недугами — ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, которые могли осложнить течение инфекции.

Напомним, что в Киеве зафиксирована серьезная вспышка гепатита А — инфекционного заболевания, которое в основном передается через некачественную воду или загрязненные продукты питания.