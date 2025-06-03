Пацієнтів з кишковими інфекціями перевірятимуть на холеру

Забір аналізів. Фото ілюстративне: Pexels

Із початком червня в Україні стартував посилений епідемічний сезон спостереження за холерою, який триватиме до жовтня. У цей період усіх пацієнтів із тяжкими формами гострих кишкових інфекцій перевірятимуть на наявність холери задля раннього виявлення можливих випадків і недопущення поширення інфекції.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Як пояснив посадовець, у кожній області Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) розробили плани реагування, сформували групи швидкого реагування та підготували лікарні для госпіталізації потенційних пацієнтів. Медичні заклади мають апаси антибіотиків, розчинів для регідратації та дезінфекції.

У рамках посиленого нагляду спеціалісти лабораторій перевірятимуть не лише пацієнтів, а й зразки довкілля — воду з відкритих водойм, стічні води, морську та прісну воду. Для цього в лабораторіях ЦКПХ є необхідне обладнання, а фахівці проходять щорічні тренінги на базі протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова.

Чи часто в Україні та світі фіксують випадки зараження холерою

Згідно з даними за минулий рік, під час сезону спостереження за холерою в Україні обстежили понад 13 тисяч людей із кишковими інфекціями та майже 10 тисяч проб води. Жодного випадку холери не було виявлено.

Посилений моніторинг в Україні також зумовлений ситуацією у світі: за даними Європейського центру контролю та профілактики хвороб (ECDC), із січня по початок травня 2025 року у світі зареєстровано понад 111 тисяч випадків холери, з яких 1 562 — летальні. Найбільше — в країнах Азії, Африки та Близького Сходу. Українська система нагляду враховує транскордонні загрози і потенційне завезення інфекції.

Чим холера небезпечна для життя та здоров'я людини

За відсутності медичної допомоги захворювання може призвести до смерті протягом кількох годин.

Основний шлях передачі — фекально-оральний. Найчастіше інфекція поширюється через:

вживання води із забруднених джерел (колодязі, річки, озера);

продукти харчування, оброблені чи миті такою водою;

немиті руки;

купання в забруднених водоймах, особливо з потраплянням води до рота;

контакт із зараженою людиною або предметами побуту.

Інкубаційний період холери зазвичай становить від кількох годин до 5 діб.

Основні прояви:

раптовий початок сильної водянистої діареї (так званий "рисовий відвар");

блювання (іноді без нудоти);

сильне зневоднення: сухість у роті, спрага, судоми, зниження тиску;

загальна слабкість, сонливість, зниження сечовиділення.

У важких випадках втрата рідини може досягати 1 літра на годину, що загрожує життю.

Як унеможливити зараження холерою

Пийте лише кип’ячену або пляшкову воду. Не купайтеся у підозрілих водоймах, особливо після дощів чи паводків. Мийте руки з милом після туалету, перед їжею і приготуванням їжі. Утримайтеся від вживання сирої риби, немитих овочів та фруктів.

Нагадаємо, вчені нещодавно дослідили, як стать людини впливає на захворюваність та перебіг хвороби.

Також в Україні закінчився епідеміологічний сезон. Стало відомо, чим українці хворіли найчастіше.