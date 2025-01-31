Вирус Эбола — в Уганде вспыхнуло опасное заболевание

Жители Уганды после объявления о вспышке вируса. Фото: REUTERS/Abubaker Lubowa

В Уганде подтвердили вспышку вируса Эбола в столице Кампале. В среду, 29 января, от новой болезни уже умер один человек — медработник.

Об этом сообщает Reuters.

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Вспышка вируса Эбола в Уганде

Издание сообщило, что погибший — медбрат Национальной больницы Мулаго в Кампале. Сначала он обратился за помощью в различные медицинские учреждения, ведь первые симптомы, которые у него появились, были очень похожи на лихорадку.

"Пациент испытал полиорганную недостаточность и умер от болезни в Национальной больнице Мулаго 29 января. Посмертные образцы подтвердили суданскую болезнь (штамм) вируса Эбола", — сообщили в министерстве здравоохранения Уганды.

По данным ведомства, с умершим контактировали 44 человека и они были включены в список для отслеживания, в том числе 30 работников здравоохранения.

Пока не существует утвержденной вакцины против штамма Эболы, хотя Уганда получила несколько пробных доз вакцины во время последней вспышки. Вакцинация людей начнется немедленно.

Также население предупредили, что лихорадка передается через контакт с инфицированными биологическими жидкостями и тканями. Среди симптомов — головная боль, рвота с кровью, мышечные боли и кровотечения.

Как известно, это уже девятая вспышка в стране с момента регистрации первого заражения вирусом в 2000 году.

Напомним, в Индии вспыхнула загадочная болезнь, которая унесла жизни уже 17 человек. В стране проводят масштабное расследование.

Кроме того, в мире эволюционирует птичий грипп, поэтому возможна новая пандемия. Он становится более адаптивным, передаваясь людям, домашним животным и животным в зоопарке.