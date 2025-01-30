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Загрожує нова пандемія — у світі еволюціонує пташиний грип

30 січня 2025 14:09
Андрій Плахонін - Редактор
Як проявляється пташиний грип — світу загрожує нова пандемія
Дослідження в лабораторії. Ілюстративне фото: freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Пташиний грип становить дедалі більшу загрозу пандемії, оскільки він стає більш адаптивним, передаючись людям, домашнім тваринам та тваринам в зоопарку. Поки він не несе серйозної небезпеки для людей, але ситуація може змінитися у будь-який момент.

Про це повідомляє Politico

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Поширення пташиного грипу

В Європейському агентстві з безпеки харчових продуктів розповіли, що у 2024 році віруси пташиного грипу розширили охоплення та почали заражати раніше неуражені види. За його словами, головна робота зараз — виявляти ключові мутації, пов'язані з потенційними розповсюдженнями на людей, що вимагає швидкої діагностики та реакції. 

Так, у відомстві закликають країни посилити заходи спостереження та стримування, аби вірус не продовжував розвиватися та ставати небезпечнішими для людей. 

У матеріалі зазначається, що вже упродовж кількох років пташиний грип фіксується на високому рівні серед диких птахів у сільськогосподарських тварин. Але за цей час вірус мутував та почав передаватися й іншим видам тварин, зокрема, тюленям, а в США навіть молочним коровам. Водночас випадки захворювання серед людей так і залишаються на низькому рівні. 

Однак голова відділу респіраторних вірусів у Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC) Едоардо Кольцані попередив, що ситуація може змінитися будь-якої миті, якщо підтвердиться передачу вірусу від людини до людини. 

"Цей ризик зростає. ECDC та EFSA виявили 34 ключові генетичні мутації, через які вірус частіше переходить від тварин до людей, а також далі поширюється серед людей", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, нещодавно вірусологи виявили мутації пташиного грипу. Вони сприятимуть його проникненню в клітини верхніх дихальних шляхів людини. 

Водночас у США вже зафіксували перший випадок інфікування людини пташиним грипом

хвороба лікарі захворювання епідемія пташиний грип

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