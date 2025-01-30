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Угрожает новая пандемия — в мире эволюционирует птичий грипп

30 января 2025 14:09
Андрей Плахонин - Редактор
Как проявляется птичий грипп — миру грозит новая пандемия
Исследования в лаборатории. Иллюстративное фото: freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Птичий грипп представляет все большую угрозу пандемии, поскольку он становится более адаптивным, передаваясь людям, домашним животным и животным в зоопарке. Пока он не несет серьезной опасности для людей, но ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщает Politico.

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Распространение птичьего гриппа

В Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов рассказали, что в 2024 году вирусы птичьего гриппа расширили охват и начали заражать ранее непораженные виды. По его словам, главная работа сейчас — выявлять ключевые мутации, связанные с потенциальными распространениями на людей, что требует быстрой диагностики и реакции.

Так, в ведомстве призывают страны усилить меры наблюдения и сдерживания, чтобы вирус не продолжал развиваться и становиться более опасными для людей.

В материале отмечается, что уже на протяжении нескольких лет птичий грипп фиксируется на высоком уровне среди диких птиц у сельскохозяйственных животных. Но за это время вирус мутировал и начал передаваться и другим видам животных, в частности, тюленям, а в США даже молочным коровам. В то же время случаи заболевания среди людей так и остаются на низком уровне.

Однако глава отдела респираторных вирусов в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Эдоардо Кольцани предупредил, что ситуация может измениться в любой момент, если подтвердится передача вируса от человека к человеку.

"Этот риск растет. ECDC и EFSA обнаружили 34 ключевые генетические мутации, из-за которых вирус чаще переходит от животных к людям, а также дальше распространяется среди людей", — говорится в материале.

Напомним, недавно вирусологи обнаружили мутации птичьего гриппа. Они способствуют его проникновению в клетки верхних дыхательных путей человека.

В то же время в США уже зафиксировали первый случай инфицирования человека птичьим гриппом.

болезнь врачи заболевания эпидемия птичий грипп

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