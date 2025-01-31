Вірус Ебола — в Уганді спалахнуло небезпечне захворювання

Жителі Уганди після оголошення про спалах вірусу. Фото: REUTERS/Abubaker Lubowa

В Уганді підтвердили спалах вірусу Ебола в столиці Кампалі. У середу, 29 січня, від нової хвороби вже померла одна людина — медпрацівник.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання повідомило, що загиблий — медбрат Національної лікарні Мулаго в Кампалі. Спершу він звернувся за допомогою до різних медичних закладів, адже перші симптоми, які в нього з'явилися, були дуже схожі на лихоманку.

"Пацієнт зазнав поліорганної недостатності і помер від хвороби в Національній лікарні Мулаго 29 січня. Посмертні зразки підтвердили суданську хворобу (штам) вірусу Ебола", — повідомили у міністерстві охорони здоров'я Уганди.

За даними відомства, з померлим контактували 44 особи і вони були включені до списку для відстеження, в тому числі 30 працівників охорони здоров'я.

Наразі не існує затвердженої вакцини проти штаму Еболи, хоча Уганда отримала кілька пробних доз вакцини під час останнього спалаху. Вакцинація людей розпочнеться негайно.

Також населення попередили, що лихоманка передається через контакт з інфікованими біологічними рідинами і тканинами. Серед симптомів — головний біль, блювота з кров'ю, м'язові болі та кровотечі.

Як відомо, це вже дев'ятий спалах у країні з моменту реєстрації першого зараження вірусом у 2000 році.

Нагадаємо, в Індії спалахнула загадкова хвороба, яка забрала життя вже 17 людей. В країні проводять масштабне розслідування.

Крім того, у світі еволюціонує пташиний грип, тому можлива нова пандемія. Він стає більш адаптивним, передаючись людям, домашнім тваринам та тваринам в зоопарку.