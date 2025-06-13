Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Украинцы все чаще становятся донорами крови — что изменилось

Украинцы все чаще становятся донорами крови — что изменилось

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 14:22
В Украине выросло количество доноров — система крови адаптировалась к войне
Донорство крови. Фото: redcross.org.ua
Ключові моменти Донорство крови в Украине

В Украине значительно возросло количество доноров. Национальная система крови очень быстро адаптировалась к военным реалиям.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook в пятницу, 13 июня.

Реклама
Читайте также:

Донорство крови в Украине

В Украинском центре трансплант-координации отметили, что в 2020 году было почти втрое меньше доноров крови. Однако с началом полномасштабного вторжения все изменилось.

"Украинцы массово становились донорами, и благодаря каждому, кто сдавал или сдает кровь, медики имеют шанс ежедневно спасать больше жизней", — говорится в сообщении.

В Украине обновили законодательство, что позволило переливание крови в полевых условиях. Также внедрили курсы по основам трансфузионной терапии для людей без медицинского образования.

Кроме того, начата кампания "Твоя кровь может воевать", а также специальный ресурс "Донорская платформа", который обновляется ежедневно.

"Правительство разрешило ввоз донорской крови и ее компонентов из-за рубежа, но на четвертом году полномасштабной войны Украина ни разу не воспользовалась этим алгоритмом и сама закрывает потребности в донорской крови и ее компонентах", — говорится в сообщении.

В Минздраве поблагодарили доноров.

null
Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, в Минздраве объяснили, как спастись от теплового удара в период высоких температур воздуха.

Ранее в Черкассах врачи сделали пересадку сердца пациенту. Медики использовали новую технологию охлаждения при транспортировке.

Минздрав украинцы Украина донор донор крови кровь
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации