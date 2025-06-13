В Украине выросло количество доноров — система крови адаптировалась к войне

Донорство крови. Фото: redcross.org.ua

В Украине значительно возросло количество доноров. Национальная система крови очень быстро адаптировалась к военным реалиям.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook в пятницу, 13 июня.

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В Украинском центре трансплант-координации отметили, что в 2020 году было почти втрое меньше доноров крови. Однако с началом полномасштабного вторжения все изменилось.

"Украинцы массово становились донорами, и благодаря каждому, кто сдавал или сдает кровь, медики имеют шанс ежедневно спасать больше жизней", — говорится в сообщении.

В Украине обновили законодательство, что позволило переливание крови в полевых условиях. Также внедрили курсы по основам трансфузионной терапии для людей без медицинского образования.

Кроме того, начата кампания "Твоя кровь может воевать", а также специальный ресурс "Донорская платформа", который обновляется ежедневно.

"Правительство разрешило ввоз донорской крови и ее компонентов из-за рубежа, но на четвертом году полномасштабной войны Украина ни разу не воспользовалась этим алгоритмом и сама закрывает потребности в донорской крови и ее компонентах", — говорится в сообщении.

В Минздраве поблагодарили доноров.

Пост Минздрава. Фото: скриншот

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