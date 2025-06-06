У Черкасах провели пересадку серця за новою технологією

Лікарі з пацієнтом. Фото: Черкаський обласний кардіоцентр

У Черкасах лікарі зробили пересадку серця 38-річному пацієнту, який перебував у тяжкому стані. Для того, аби збільшити шанси, щоб серце прижилося, медики використали нову технологію охолодження при транспортуванні.

Про це йдеться у матеріалі Суспільного.

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Пересадка серця

Кардіохірург черкаської лікарні Олег Журба розповів, що операція була останнім шансом на життя для чоловіка. Завдяки їй він поборов спадкову хворобу, через яку померли його батько і старший брат, — дилатаційну кардіоміопатію.

"У 45 років помер чоловік. У 42 — старший син, рік тому. Він був у черзі на пересадку, але, на жаль, донора не виявилося. Перш за все, я хочу подякувати родині донора. Знаю, яке це горе для них. І в такий час вони ухвалили таке непросте рішення. Дякую їм", — зазначила матір пацієнта.

Сам чоловік вже півтора місяця перебуває в лікарняній палаті. 25 квітня отримав дзвінок від хірурга, що є потенційний донор, а вже наступного дня вранці був в операційній.

"Пацієнт був у термінальній стадії серцевої недостатності. Мені здається, що не так багато часу в нього залишалося. Серце було дуже перерозтянуте і вени порожнисті великі, була вже декомпенсація по всіх внутрішніх органах", — зауважив лікар.

Пересадка серця. Фото: Черкаський обласний кардіоцентр

За словами Журби, під час транспортування серця в кардіоцентрі вперше використали нову технологію охолодження серця, яка дозволяє серцю довше існувати поза організмом і краще адаптуватися у новому тілі. Водночас це серце зі здорового організму потрапило в той, який страждав від серцевої недостатності, тому органу було важко працювати.

Тепер чоловіка чекає реабілітація і довічна терапія, аби не сталося відторгнення нового органу.

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