В Черкассах провели пересадку сердца по новой технологии

Врачи с пациентом. Фото: Черкасский областной кардиоцентр

В Черкассах врачи сделали пересадку сердца 38-летнему пациенту, который находился в тяжелом состоянии. Для того чтобы увеличить шансы, чтобы сердце прижилось, медики использовали новую технологию охлаждения при транспортировке.

Об этом говорится в материале Суспільного.

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Пересадка сердца

Кардиохирург черкасской больницы Олег Журба рассказал, что операция была последним шансом на жизнь для мужчины. Благодаря ей он поборол наследственную болезнь, из-за которой умерли его отец и старший брат, — дилатационную кардиомиопатию.

"В 45 лет умер муж. В 42 — старший сын, год назад. Он был в очереди на пересадку, но, к сожалению, донора не оказалось. Прежде всего, я хочу поблагодарить семью донора. Знаю, какое это горе для них. И в такое время они приняли такое непростое решение. Спасибо им", — отметила мать пациента.

Сам мужчина уже полтора месяца находится в больничной палате. 25 апреля получил звонок от хирурга, что есть потенциальный донор, а уже на следующий день утром был в операционной.

"Пациент был в терминальной стадии сердечной недостаточности. Мне кажется, что не так много времени у него оставалось. Сердце было очень перерастянуто и вены полые большие, была уже декомпенсация по всем внутренним органам", — отметил врач.

Пересадка сердца. Фото: Черкасский областной кардиоцентр

По словам Журбы, во время транспортировки сердца в кардиоцентре впервые использовали новую технологию охлаждения сердца, которая позволяет сердцу дольше существовать вне организма и лучше адаптироваться в новом теле. В то же время это сердце из здорового организма попало в тот, который страдал от сердечной недостаточности, поэтому органу было трудно работать.

Теперь мужчину ждет реабилитация и пожизненная терапия, чтобы не произошло отторжение нового органа.

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