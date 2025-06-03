Універсальна кров для всіх груп — що відомо про винахід

Лікарка тримає пробірку з червоною речовиною. Фото: freepik

У Японії проходять клінічні випробування універсальної штучної крові. Дослідники хочуть перевірити, чи дійсно вона підходить для всіх груп крові та чи може зберігатися до двох років.

Про це повідомляє Newsweek у понеділок, 2 червня.

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Як створили універсальну кров

За даними місцевих ЗМІ, в березні 2025 року стартував перший етап випробувань на 16 здорових добровольцях у медичному університеті Нари. Їм ввели 100 до 400 мілілітрів штучної крові. Якщо не буде виявлено побічних ефектів, експерименти продовжаться — вивчатимуть ефективність та безпеку лікування.

Лабораторія Сакаї заявила, що універсальна штучна кров розв'яже проблеми традиційного переливання, зокрема ймовірні інфекції, невідповідність групи, реакцію імунітету та короткий термін придатності. Кров була створена з людського гемоглобіну.

"Кров була створена шляхом екстракції гемоглобіну, молекули, що переносить кисень, з простроченої донорської крові — старше трьох тижнів — та інкапсуляції його в ліпідну оболонку. Відомі як везикули гемоглобіну, ці частинки імітують природні еритроцити та можуть ефективно переносити кисень. Вони також не містять жодних маркерів групи крові, що робить їх універсально сумісними та вільними від вірусів", — пояснили вчені.

Дослідник тримає в руках пробірку з червоною речовиною. Фото: freepik

З якими проблемами стикається дослідження

Учасники дослідження поділилися, що мали незначні побічні ефекти, зокрема лихоманку або висип. Однак ускладнення швидко минули.

"Оскільки як вихідний матеріал використовується людський гемоглобін, отриманий від донорської крові, він стикається з тими ж проблемами щодо ризику інфекції, що й людська кров... Залежність від людської крові також обмежує масштаби, яких можна досягти тут.

Але я припускаю, що в певний момент вони (вчені. — Ред.) перейдуть на рекомбінантні джерела людської крові. Я з нетерпінням чекаю на додаткові відомості про штучний продукт та випробування", — поділився з виданням професор клітинної біології в Школі біохімії Брістольського університету Великої Британії Еш Той.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що університет планує ширші дослідження ефективності універсальної штучної крові, домогтися схвалення та практичного впровадження до 2030 року.

Нагадаємо, що в Україні офіційно закінчився епідеміологічний сезон. Упродовж цього часу перехворіли понад 4,6 мільйона людей, з яких більш як половина — діти. Також дослідники виявили, що чоловіки та жінки хворіють по-різному. Вони дізналися, з чим це пов'язано.