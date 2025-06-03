Универсальная кровь для всех групп — что известно об изобретении

Врач держит пробирку с красным веществом. Фото: freepik

В Японии проходят клинические испытания универсальной искусственной крови. Исследователи хотят проверить, действительно ли она подходит для всех групп крови и может ли храниться до двух лет.

Об этом сообщает Newsweek в понедельник, 2 июня.

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Как создали универсальную кровь

По данным местных СМИ, в марте 2025 года стартовал первый этап испытаний на 16 здоровых добровольцах в медицинском университете Нары. Им ввели 100 до 400 миллилитров искусственной крови. Если не будет выявлено побочных эффектов, эксперименты продолжатся — будут изучать эффективность и безопасность лечения.

Лаборатория Сакаи заявила, что универсальная искусственная кровь решит проблемы традиционного переливания, в частности вероятные инфекции, несоответствие группы, реакцию иммунитета и короткий срок годности. Кровь была создана из человеческого гемоглобина.

"Кровь была создана путем экстракции гемоглобина, молекулы, переносящей кислород, из просроченной донорской крови — старше трех недель — и инкапсуляции его в липидную оболочку. Известные как везикулы гемоглобина, эти частицы имитируют естественные эритроциты и могут эффективно переносить кислород. Они также не содержат никаких маркеров группы крови, что делает их универсально совместимыми и свободными от вирусов", — пояснили ученые.

Исследователь держит в руках пробирку с красным веществом. Фото: freepik

С какими проблемами сталкивается исследование

Участники исследования поделились, что имели незначительные побочные эффекты, в частности лихорадку или сыпь. Однако осложнения быстро прошли.

"Поскольку в качестве исходного материала используется человеческий гемоглобин, полученный от донорской крови, он сталкивается с теми же проблемами относительно риска инфекции, что и человеческая кровь... Зависимость от человеческой крови также ограничивает масштабы, которых можно достичь здесь.

Но я предполагаю, что в определенный момент они (ученые. — Ред.) перейдут на рекомбинантные источники человеческой крови. Я с нетерпением жду дополнительных сведений об искусственном продукте и испытаниях", — поделился с изданием профессор клеточной биологии в Школе биохимии Бристольского университета Великобритании Эш Той.

Местные СМИ сообщают, что университет планирует более широкие исследования эффективности универсальной искусственной крови, добиться одобрения и практического внедрения до 2030 года.

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