В Україні зросла кількість донорів — система крові адаптувалася до війни

Українці все частіше стають донорами крові — що змінилось
В Україні значно зросла кількість донорів. Національна система крові дуже швидко адаптувалася до воєнних реалій.
Про це повідомила пресслужба Міністерстві охорони здоровʼя у Facebook у пʼятницю, 13 червня.
Донорство крові в Україні
В Українському центрі трансплант-координації зазначили, що у 2020 році було майже втричі менше донорів крові. Однак з початком повномасштабного вторгнення усе змінилося.
"Українці масово ставали донорами, і завдяки кожному, хто здавав або здає кров, медики мають шанс щодня рятувати більше життів", — йдеться у повідомленні.
В Україні оновили законодавство, що дозволило переливання крові у польових умовах. Також впровадили курси з основ трансфузійної терапії для людей без медичної освіти.
Крім того, започаткована кампанія "Твоя кров може воювати", а також спеціальний ресурс "Донорська платформа", що оновлюється щодня.
"Уряд дозволив ввезення донорської крові та її компонентів з-за кордону, але на четвертому році повномасштабної війни Україна жодного разу не скористалася цим алгоритмом і сама закриває потреби у донорській крові та її компонентах", — йдеться у повідомленні.
У МОЗ подякували донорам.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, як врятуватися від теплового удару в період високих температур повітря.
Раніше у Черкасах лікарі зробили пересадку серця пацієнту. Медики використали нову технологію охолодження при транспортуванні.
Читайте Новини.LIVE!