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Українці все частіше стають донорами крові — що змінилось

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 14:22
В Україні зросла кількість донорів — система крові адаптувалася до війни
Донорство крові. Фото: redcross.org.ua
Ключові моменти Донорство крові в Україні

В Україні значно зросла кількість донорів. Національна система крові дуже швидко адаптувалася до воєнних реалій. 

Про це повідомила пресслужба Міністерстві охорони здоровʼя у Facebook у пʼятницю, 13 червня.

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Донорство крові в Україні

В Українському центрі трансплант-координації зазначили, що у 2020 році було майже втричі менше донорів крові. Однак з початком повномасштабного вторгнення усе змінилося.

"Українці масово ставали донорами, і завдяки кожному, хто здавав або здає кров, медики мають шанс щодня рятувати більше життів", — йдеться у повідомленні.

В Україні оновили законодавство, що дозволило переливання крові у польових умовах. Також впровадили курси з основ трансфузійної терапії для людей без медичної освіти.

Крім того, започаткована кампанія "Твоя кров може воювати", а також спеціальний ресурс "Донорська платформа", що оновлюється щодня.

"Уряд дозволив ввезення донорської крові та її компонентів з-за кордону, але на четвертому році повномасштабної війни Україна жодного разу не скористалася цим алгоритмом і сама закриває потреби у донорській крові та її компонентах", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ подякували донорам.

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Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, як врятуватися від теплового удару в період високих температур повітря.

Раніше у Черкасах лікарі зробили пересадку серця пацієнту. Медики використали нову технологію охолодження при транспортуванні.

МОЗ українці Україна донор донор крові кров
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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