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Украинцы могут оплатить лекарства "зимней тысячей"

27 декабря 2024 14:33
Андрей Плахонин - Редактор
Как использовать 1 000 гривен из Зимової єПідтримки для покупки лекарств украинских производителей
Аптека. Фото иллюстративное: УНИАН
Андрей Плахонин - Редактор

Граждане могут оплачивать лекарства украинских производителей деньгами из "Зимової єПідтримки". Речь идет о 1 000 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram в п'пятницу, 27 декабря.

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"В рамках программы, инициированной президентом Украины, каждый гражданин на подконтрольной Украине территории может получить единовременное пособие в размере 1 000 гривен. Средства можно потратить на донаты ВСУ, коммунальные услуги и другие категории", — говорится в сообщении

Как оформить выплату и приобрести украинские лекарства:

  • подайте заявку через "Дію" или банк-партнер и откройте карточку для выплат;
  • получите средства на выбранную в "Дії" карту в течение десяти рабочих дней после одобрения заявки;
  • приобретите лекарства в аптечном учреждении из официального перечня по ссылке.

Для получения рецептурных лекарств необходимо иметь рецепт от врача, который можно получить как на личном приеме, так и дистанционно.

В Минздраве отметили, что рецепты выписываются не по торговому названию, а по действующему веществу. Тогда фармацевт сможет предложить лекарственные средства из перечня.

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Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что программа "Доступные лекарства" будет в каждой аптеке страны.

Также в 2024 году в Украине значительно вырос спрос на лекарства, в частности, на антидепрессанты, витамины и препараты для сезонных заболеваний.

Минздрав украинцы деньги Украина лекарства тысяча Зеленского

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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