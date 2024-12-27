Як використати 1 000 гривень із Зимової єПідтримки для покупки ліків українських виробників

Аптека. Фото ілюстративне: УНІАН

Громадяни можуть оплачувати ліки українських виробників грошима із "Зимової єПідтримки". Йдеться про 1 000 гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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Ліки українських виробників

"В рамках програми, ініційованої Президентом України, кожен громадянин на підконтрольній Україні території може отримати одноразову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Кошти можна витратити на донати ЗСУ, комунальні послуги та інші категорії", — йдеться у повідомленні.

Як оформити виплату та придбати українські ліки:

подайте заявку через "Дію" чи банк-партнер і відкрийте картку для виплат;

отримайте кошти на обрану в "Дії" картку протягом десяти робочих днів після схвалення заявки;

придбайте ліки в аптечному закладі з офіційного переліку за посиланням.

Для отримання рецептурних ліків необхідно мати рецепт від лікаря, який можна отримати як на особистому прийомі, так і дистанційно.

У МОЗ зазначили, що рецепти виписуються не за торговою назвою, а за діючої речовини. Тоді фармацевт зможе запропонувати лікарські засоби зі переліку.

Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що програма "Доступні ліки" буде в кожній аптеці країни.

Також у 2024 році в Україні значно зріс попит на ліки, зокрема на антидепресанти, вітаміни та препарати для сезонних захворювань.