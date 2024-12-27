Як використати 1 000 гривень із Зимової єПідтримки для покупки ліків українських виробників

Українці можуть оплатити ліки "зимовою тисячею"
Громадяни можуть оплачувати ліки українських виробників грошима із "Зимової єПідтримки". Йдеться про 1 000 гривень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.
Ліки українських виробників
"В рамках програми, ініційованої Президентом України, кожен громадянин на підконтрольній Україні території може отримати одноразову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Кошти можна витратити на донати ЗСУ, комунальні послуги та інші категорії", — йдеться у повідомленні.
Як оформити виплату та придбати українські ліки:
- подайте заявку через "Дію" чи банк-партнер і відкрийте картку для виплат;
- отримайте кошти на обрану в "Дії" картку протягом десяти робочих днів після схвалення заявки;
- придбайте ліки в аптечному закладі з офіційного переліку за посиланням.
Для отримання рецептурних ліків необхідно мати рецепт від лікаря, який можна отримати як на особистому прийомі, так і дистанційно.
У МОЗ зазначили, що рецепти виписуються не за торговою назвою, а за діючої речовини. Тоді фармацевт зможе запропонувати лікарські засоби зі переліку.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що програма "Доступні ліки" буде в кожній аптеці країни.
Також у 2024 році в Україні значно зріс попит на ліки, зокрема на антидепресанти, вітаміни та препарати для сезонних захворювань.
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