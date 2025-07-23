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Главная Медцентр В мире фиксируется вспышка вируса, который переносят комары

В мире фиксируется вспышка вируса, который переносят комары

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 22:29
ВОЗ обеспокоена распространением вируса Чикунгунья — что известно
Комар на теле человека. Фото: Pexels

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена из-за распространения вируса Чикунгунья. Известно, что его распространяют комары.

Об этом сообщает Reuters.

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Вирус Чикунгунья

ВОЗ призвала к немедленным действиям в ответ на угрозу эпидемии, которая уже охватывала мир около 20 лет назад.

Предупреждение прозвучало на фоне новых вспышек вируса, который не имеет лечения, и уже достиг границ Европы и других регионов планеты.

Сейчас 5,6 миллиарда человек проживают в 119 странах, которые подвержены риску заражения. Медицинский сотрудник организации Диана Рохас Альварес отметила, что вирус может вызвать высокую температуру, боли в суставах и инвалидность.

"Мы видим, как история повторяется", — отметила она.

Новый всплеск вируса

Новая вспышка заболевания началась в начале 2025 года, причем наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировали на островах Индийского океана.

Альварес говорит, что сейчас Чикунгунья распространяется в:

  • Мадагаскаре;
  • Сомали;
  • Кении;
  • Юго-Восточной Азии, включая Индию.

Кроме того, в ВОЗ обеспокоены из-за роста заболеваемости в Европе.

Ситуация во Франции

С 1 мая во Франции было зарегистрировано около 800 случаев заражения вирусом. Люди прибыли из других стран.

Были также случаи заражения внутри страны без посещения эндемичных регионов.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как избавиться от комаров на даче. Есть несколько эффективных методов.

Ранее мы рассказывали, почему мошки опаснее комаров.

ВОЗ комары вирус заболевания укус
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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