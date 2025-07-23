ВОЗ обеспокоена распространением вируса Чикунгунья — что известно

Комар на теле человека. Фото: Pexels

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена из-за распространения вируса Чикунгунья. Известно, что его распространяют комары.

Об этом сообщает Reuters.

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Вирус Чикунгунья

ВОЗ призвала к немедленным действиям в ответ на угрозу эпидемии, которая уже охватывала мир около 20 лет назад.

Предупреждение прозвучало на фоне новых вспышек вируса, который не имеет лечения, и уже достиг границ Европы и других регионов планеты.

Сейчас 5,6 миллиарда человек проживают в 119 странах, которые подвержены риску заражения. Медицинский сотрудник организации Диана Рохас Альварес отметила, что вирус может вызвать высокую температуру, боли в суставах и инвалидность.

"Мы видим, как история повторяется", — отметила она.

Новый всплеск вируса

Новая вспышка заболевания началась в начале 2025 года, причем наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировали на островах Индийского океана.

Альварес говорит, что сейчас Чикунгунья распространяется в:

Мадагаскаре;

Сомали;

Кении;

Юго-Восточной Азии, включая Индию.

Кроме того, в ВОЗ обеспокоены из-за роста заболеваемости в Европе.

Ситуация во Франции

С 1 мая во Франции было зарегистрировано около 800 случаев заражения вирусом. Люди прибыли из других стран.

Были также случаи заражения внутри страны без посещения эндемичных регионов.

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