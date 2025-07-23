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Головна Медцентр У світі фіксується спалах вірусу, який переносять комарі

У світі фіксується спалах вірусу, який переносять комарі

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 22:29
ВООЗ стурбована через поширення вірусу Чикунгунья — що відомо
Комар на тілі людини. Фото: Pexels

Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна через поширення вірусу Чикунгунья. Відомо, що його поширюють комарі.

Про це повідомляє Reuters.

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Вірус Чикунгунья

ВООЗ закликала до негайних дій у відповідь на загрозу епідемії, яка вже охоплювала світ близько 20 років тому.

Попередження пролунало на тлі нових спалахів вірусу, що не має лікування, і вже сягнув меж Європи та інших регіонів планети.

Наразі 5,6 мільярда людей проживають у 119 країнах, які схильні до ризику зараження. Медична співробітниця організації Діана Рохас Альварес зазначила, що вірус може викликати високу температуру, болі в суглобах та інвалідність.

"Ми бачимо, як історія повторюється", — зазначила вона.

Новий спалах вірусу

Новий спалах захворювання розпочався на початку 2025 року, причому найбільшу кількість випадків інфікування зафіксували на островах Індійського океану.

Альварес каже, що наразі Чикунгунья поширюється в:

  • Мадагаскарі;
  • Сомалі;
  • Кенії;
  • Південно-Східній Азії, включно з Індією.

Крім того, у ВООЗ стурбовані через зростання захворюваності в Європі.

Ситуація у Франції

Із 1 травня у Франції було зареєстровано близько 800 випадків зараження вірусом. Люди прибули з інших країн.

Були також випадки зараження всередині країни без відвідування ендемічних регіонів.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як позбутися комарів на дачі. Є декілька ефективних методів.

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ВООЗ комарі вірус захворювання укус
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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