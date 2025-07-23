ВООЗ стурбована через поширення вірусу Чикунгунья — що відомо

У світі фіксується спалах вірусу, який переносять комарі
Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна через поширення вірусу Чикунгунья. Відомо, що його поширюють комарі.
Про це повідомляє Reuters.
Вірус Чикунгунья
ВООЗ закликала до негайних дій у відповідь на загрозу епідемії, яка вже охоплювала світ близько 20 років тому.
Попередження пролунало на тлі нових спалахів вірусу, що не має лікування, і вже сягнув меж Європи та інших регіонів планети.
Наразі 5,6 мільярда людей проживають у 119 країнах, які схильні до ризику зараження. Медична співробітниця організації Діана Рохас Альварес зазначила, що вірус може викликати високу температуру, болі в суглобах та інвалідність.
"Ми бачимо, як історія повторюється", — зазначила вона.
Новий спалах вірусу
Новий спалах захворювання розпочався на початку 2025 року, причому найбільшу кількість випадків інфікування зафіксували на островах Індійського океану.
Альварес каже, що наразі Чикунгунья поширюється в:
- Мадагаскарі;
- Сомалі;
- Кенії;
- Південно-Східній Азії, включно з Індією.
Крім того, у ВООЗ стурбовані через зростання захворюваності в Європі.
Ситуація у Франції
Із 1 травня у Франції було зареєстровано близько 800 випадків зараження вірусом. Люди прибули з інших країн.
Були також випадки зараження всередині країни без відвідування ендемічних регіонів.
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