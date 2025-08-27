Миопатия Бетлема - во Львове врачи прооперировали ребенка с редким генетическим заболеванием

Прооперированный ребенок, мать и врачи. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Во Львове украинские и американские врачи прооперировали 12-летнюю девочку с редким заболеванием — миопатией Бетлема. Вместе они выполнили две сверхсложные операции подряд. Ребенок провел под наркозом 18 часов.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Реклама

Читайте также:

Детали операции

Отмечается, что когда ребенку было всего шесть месяцев, ее мама заметила, что позвоночник дочери выгибается полумесяцем. После генетического обследования у ребенка обнаружили редкое заболевание — миопатию Бетлема. Этот недуг характеризуется врожденно слабыми мышцами, что впоследствии и приводит к тяжелому сколиозу.

"С годами состояние только ухудшалось: непрекращающаяся боль, одышка, невозможность долго сидеть. Позвоночник ребенка искривился аж на 160 градусов. Дома девочка передвигалась с ходунками, в школе — на колесном кресле. Часто бывала в больницах и на реабилитации", — говорится в сообщении.

Чтобы исправить сколиоз, врачам нужно было удалить целый позвонок. В первый день операции позвоночник закрепили винтами. А потом уже на второй день удалили несколько ребер, изолировали спинной мозг и установили титановую клетку для поддержки позвоночника.

Позвоночник ребенка до и после операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

После двух операций, 18 часов наркоза и из-за слишком слабых мышц две последующие недели девочка пробыла в реанимации под кислородом. Но хирургам удалось выровнять позвоночник девочки на 85%.

Врачи оперируют ребенка. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Впереди девочку еще ждет длительная реабилитация и дополнительная коррекция. Однако теперь есть надежда, что она таки будет ходить самостоятельно.

Напомним, что в Украине зафиксировано более 200 орфанных (редких) болезней. По состоянию на сегодня на учете в Украине стоит 134 больных ахондроплазией (генетическое заболевание, характеризующееся нарушениями роста костей и хрящей. — Ред.) ребенка.

Кроме того, в Украине растет количество больных COVID-19.