Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Во Львове 18 часов оперировали девочку с редкой болезнью — детали

Во Львове 18 часов оперировали девочку с редкой болезнью — детали

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 09:32
Миопатия Бетлема - во Львове врачи прооперировали ребенка с редким генетическим заболеванием
Прооперированный ребенок, мать и врачи. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Во Львове украинские и американские врачи прооперировали 12-летнюю девочку с редким заболеванием — миопатией Бетлема. Вместе они выполнили две сверхсложные операции подряд. Ребенок провел под наркозом 18 часов.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Реклама
Читайте также:

Детали операции

Отмечается, что когда ребенку было всего шесть месяцев, ее мама заметила, что позвоночник дочери выгибается полумесяцем. После генетического обследования у ребенка обнаружили редкое заболевание — миопатию Бетлема. Этот недуг характеризуется врожденно слабыми мышцами, что впоследствии и приводит к тяжелому сколиозу.

"С годами состояние только ухудшалось: непрекращающаяся боль, одышка, невозможность долго сидеть. Позвоночник ребенка искривился аж на 160 градусов.  Дома девочка передвигалась с ходунками, в школе — на колесном кресле. Часто бывала в больницах и на реабилитации", — говорится в сообщении.

Чтобы исправить сколиоз, врачам нужно было удалить целый позвонок. В первый день операции позвоночник закрепили винтами. А потом уже на второй день удалили несколько ребер, изолировали спинной мозг и установили титановую клетку для поддержки позвоночника.

хребет
Позвоночник ребенка до и после операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

После двух операций, 18 часов наркоза и из-за слишком слабых мышц две последующие недели девочка пробыла в реанимации под кислородом. Но хирургам удалось выровнять позвоночник девочки на 85%.

операція
Врачи оперируют ребенка. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Впереди девочку еще ждет длительная реабилитация и дополнительная коррекция. Однако теперь есть надежда, что она таки будет ходить самостоятельно.

Напомним, что в Украине зафиксировано более 200 орфанных (редких) болезней. По состоянию на сегодня на учете в Украине стоит 134 больных ахондроплазией (генетическое заболевание, характеризующееся нарушениями роста костей и хрящей. — Ред.) ребенка.

Кроме того, в Украине растет количество больных COVID-19.

Львов болезнь операция ребенок врачи
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации