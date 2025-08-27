Миопатия Бетлема - во Львове врачи прооперировали ребенка с редким генетическим заболеванием

Во Львове 18 часов оперировали девочку с редкой болезнью — детали
Во Львове украинские и американские врачи прооперировали 12-летнюю девочку с редким заболеванием — миопатией Бетлема. Вместе они выполнили две сверхсложные операции подряд. Ребенок провел под наркозом 18 часов.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.
Детали операции
Отмечается, что когда ребенку было всего шесть месяцев, ее мама заметила, что позвоночник дочери выгибается полумесяцем. После генетического обследования у ребенка обнаружили редкое заболевание — миопатию Бетлема. Этот недуг характеризуется врожденно слабыми мышцами, что впоследствии и приводит к тяжелому сколиозу.
"С годами состояние только ухудшалось: непрекращающаяся боль, одышка, невозможность долго сидеть. Позвоночник ребенка искривился аж на 160 градусов. Дома девочка передвигалась с ходунками, в школе — на колесном кресле. Часто бывала в больницах и на реабилитации", — говорится в сообщении.
Чтобы исправить сколиоз, врачам нужно было удалить целый позвонок. В первый день операции позвоночник закрепили винтами. А потом уже на второй день удалили несколько ребер, изолировали спинной мозг и установили титановую клетку для поддержки позвоночника.
После двух операций, 18 часов наркоза и из-за слишком слабых мышц две последующие недели девочка пробыла в реанимации под кислородом. Но хирургам удалось выровнять позвоночник девочки на 85%.
Впереди девочку еще ждет длительная реабилитация и дополнительная коррекция. Однако теперь есть надежда, что она таки будет ходить самостоятельно.
Напомним, что в Украине зафиксировано более 200 орфанных (редких) болезней. По состоянию на сегодня на учете в Украине стоит 134 больных ахондроплазией (генетическое заболевание, характеризующееся нарушениями роста костей и хрящей. — Ред.) ребенка.
